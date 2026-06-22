Sering Lupa? Intip 8 Teknik Ampuh yang Dapat Meningkatkan Daya Ingat secara Cepat

ilustrasi orang yang menghafal. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Ada garis tipis antara kemampuan mengingat dan mudah lupa. Kadang, otak hanya perlu sedikit bantuan untuk tetap tajam dan bekerja lebih optimal.
Meningkatkan daya ingat sebenarnya bukan soal trik instan, tetapi lebih pada kebiasaan dan teknik yang bisa melatih cara kerja otak.
Dengan metode yang tepat, kemampuan mengingat bisa dilatih dan ditingkatkan secara bertahap.
Mengutip Geediting, ada delapan teknik yang disebut dapat membantu meningkatkan daya ingat dengan lebih cepat dan efektif.
1. Istana memori
Bayangkan jika Anda bisa berjalan di dalam pikiran dan mengingat kenangan semudah mengambil benda-benda di rumah.
Ini adalah metode retensi memori yang telah teruji dan dikenal sebagai mind palace atau istana memori.
Dengan mengaitkan informasi dengan lokasi spesifik di tempat yang familiar, Anda pada dasarnya dapat berjalan-jalan di istana memori dan mengingat informasi dengan mudah.
2. Kekuatan penciuman
Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana aroma tertentu dapat memicu ingatan tertentu?
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