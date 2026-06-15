8 Tips yang Dapat Meningkatkan Daya Ingat Secara Instan, Penasaran?

Ilustrasi melatih daya ingat (Freepik)
JawaPos.com – Ada garis tipis yang memisahkan kemampuan untuk mengingat dan melupakan sesuatu. Terkadang, otak hanya membutuhkan sedikit stimulasi agar tetap bekerja secara optimal dalam menyimpan informasi.
Meningkatkan daya ingat bukan semata-mata soal trik cepat, melainkan tentang mencoba berbagai teknik yang dapat melatih dan mengasah cara kerja pikiran.
Dengan pendekatan yang tepat, kemampuan mengingat bisa ditingkatkan secara bertahap melalui kebiasaan yang konsisten.
Mengutip Geediting, berikut delapan teknik yang diklaim dapat membantu meningkatkan daya ingat secara lebih cepat dan efektif.
Baca Juga:Penuhi Nutrisi Otak, Ini 6 Makanan yang Baik Dikonsumsi untuk Meningkatkan Kecerdasan dan Daya Ingat
1. Istana memori
Bayangkan jika Anda bisa berjalan di dalam pikiran dan mengingat kenangan semudah mengambil benda-benda di rumah.
Ini adalah metode retensi memori yang telah teruji dan dikenal sebagai mind palace atau istana memori.
Dengan mengaitkan informasi dengan lokasi spesifik di tempat yang familiar, Anda pada dasarnya dapat berjalan-jalan di istana memori dan mengingat informasi dengan mudah.
2. Kekuatan penciuman
Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana aroma tertentu dapat memicu ingatan tertentu?
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa