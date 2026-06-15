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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 18.25 WIB

8 Tips yang Dapat Meningkatkan Daya Ingat Secara Instan, Penasaran?

Ilustrasi melatih daya ingat (Freepik) - Image

Ilustrasi melatih daya ingat (Freepik)

JawaPos.com – Ada garis tipis yang memisahkan kemampuan untuk mengingat dan melupakan sesuatu. Terkadang, otak hanya membutuhkan sedikit stimulasi agar tetap bekerja secara optimal dalam menyimpan informasi.

Meningkatkan daya ingat bukan semata-mata soal trik cepat, melainkan tentang mencoba berbagai teknik yang dapat melatih dan mengasah cara kerja pikiran.

Dengan pendekatan yang tepat, kemampuan mengingat bisa ditingkatkan secara bertahap melalui kebiasaan yang konsisten.

Mengutip Geediting, berikut delapan teknik yang diklaim dapat membantu meningkatkan daya ingat secara lebih cepat dan efektif.

1. Istana memori

Bayangkan jika Anda bisa berjalan di dalam pikiran dan mengingat kenangan semudah mengambil benda-benda di rumah.

Ini adalah metode retensi memori yang telah teruji dan dikenal sebagai mind palace atau istana memori.

Dengan mengaitkan informasi dengan lokasi spesifik di tempat yang familiar, Anda pada dasarnya dapat berjalan-jalan di istana memori dan mengingat informasi dengan mudah.

2. Kekuatan penciuman

Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana aroma tertentu dapat memicu ingatan tertentu?

Editor: Setyo Adi Nugroho
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