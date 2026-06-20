9 Tanda Tubuh dan Pikiran Telah Kelelahan yang Perlu Istirahat Total dari Berbagai Kesibukana atau Tugas

JawaPos.com - Hidup memang selalu penuh dengan kesibukan atau tugas-tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Entah itu mengejar target kerja, mengejar kesejahteraan finansial, atau menyelesaikan tanggung jawab keluarga.

Tak jarang banyak orang merasakan kelelahan karena kesibukan yang mereka lakukan setiap harinya.

Bahkan ada beberapa orang yang mengabaikan tanda kelelahan yang dikirimkan tubuh mereka karena sulit menyesuaikan waktu istirahat.

Dan jika seseorang terus memaksakan diri untuk tetap produktif, tanpa menyadari batasan tubuh, itu bisa menjadi tanda bahaya.

Baca Juga: 15 Tanda Kelelahan Emosional yang Menunjukkan Burnout Berat Secara Psikologi

Ini karena orang yang kelelahan secara berlebihan akan susah untuk mendapatkan ketenangan dan menikmati waktu istirahat.

Ketika stres menumpuk tanpa adanya jeda, tubuh kita tidak akan tinggal diam, karena tubuh selalu akan mengirimkan sinyal-sinyal bahaya.

Dilansir dari Your Tango, ada sembilan tanda bahwa tubuh kita telah merasakan kelelahan berlebihan dan butuh istirahat total.

1. Lelah Tidak Hilang Meski Sudah Tidur