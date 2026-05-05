3 Tanda Kamu Sedang Burnout Akut hingga Alami Kelelahan Mental Menurut Psikologi

Tanda sedang burnout akut hingga alami kelelahan mental kata psikologi. (Magnific/ DC Studio)
JawaPos.com – Burnout dan kelelahan mental kini menjadi ancaman nyata yang bahkan menyerang orang-orang berprestasi tinggi tanpa mereka sadari.
Psikologi menjelaskan bahwa kebiasaan kerja keras yang tidak diimbangi pemulihan bisa secara perlahan menggerus fungsi otak yang paling vital.
American Psychological Association melaporkan bahwa hampir tiga dari lima karyawan mengalami dampak negatif dari tekanan kerja yang berkepanjangan.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (5/5), berikut tiga tanda burnout mendalam yang perlu kamu kenali sebelum kelelahan mental itu semakin dalam dan sulit dipulihkan.
1. Menjadi lebih mudah menghakimi diri sendiri dan orang lain
Salah satu tanda awal burnout yang sering tidak disadari adalah meningkatnya sikap kritis terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekitar.
Ketika seseorang tidak merasa baik-baik saja, ambang toleransinya menurun dan penilaian terhadap hal-hal kecil menjadi lebih tajam dari biasanya.
Penilaian cepat atau snap judgment hampir tidak pernah menghasilkan pemikiran yang lebih baik atau solusi yang lebih bijaksana.
Otak yang kelelahan cenderung bereaksi secara defensif dan melihat lingkungan sekitarnya sebagai ancaman yang perlu diwaspadai terus-menerus.
