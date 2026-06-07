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Minggu, 7 Juni 2026 | 18.13 WIB

10 Hal yang Harus Dihindari Sebelum Tidur agar Lebih Nyenyak di Kasur Menurut Psikologi

Hal yang harus dihindari sebelum tidur agar lebih nyenyak menurut psikologi (Magnific/Jcomp) - Image

Hal yang harus dihindari sebelum tidur agar lebih nyenyak menurut psikologi (Magnific/Jcomp)

JawaPos.com – Psikologi dan sains tidur membuktikan bahwa kualitas tidur yang lebih baik sangat bergantung pada kebiasaan yang dihindari seseorang sebelum berbaring.

Banyak orang tidak menyadari bahwa hal-hal sederhana sebelum tidur bisa menjadi penyebab utama mengapa mereka tidak mendapatkan istirahat yang benar-benar memulihkan.

Menghindari kebiasaan-kebiasaan tertentu sebelum tidur terbukti secara psikologi dan medis mampu meningkatkan kualitas dan durasi tidur secara signifikan.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (7/6), berikut sepuluh hal yang perlu dihindari sebelum tidur agar kamu bisa merasakan manfaat tidur lebih baik setiap malam secara konsisten.

1. Kafein

Kafein adalah stimulan yang bisa bertahan dalam sistem tubuh hingga dua belas jam, bahkan dikonsumsi beberapa jam sebelum tidur pun sudah cukup mengganggu.

Kafein memengaruhi kelenjar adrenal yang memproduksi kortisol, dan kebiasaan mengonsumsinya berlebihan dapat membuat kelenjar tersebut menjadi malas seiring waktu.

Jika tidur menjadi masalah besar, cobalah menghilangkan kafein sementara dan perhatikan perubahan yang terjadi pada kualitas istirahat kamu.

2. Makanan tinggi gula atau karbohidrat

Mengonsumsi makanan manis atau karbohidrat berat sebelum tidur menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang kemudian memicu adrenalin dan membangunkan tubuh.

Editor: Candra Mega Sari
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