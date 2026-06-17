Sering Diabaikan, 11 Keputusan Hidup Paling Krusial yang Akan Mengubah Jalur Takdir Anda

JawaPos.com - Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, banyak orang terjebak dalam rutinitas monoton tanpa menyadari bahwa masa depan mereka dibentuk oleh pilihan yang diambil saat ini.

Fenomena ini sering kali diabaikan karena orang cenderung fokus pada pencapaian besar yang terlihat di permukaan, seperti karier mentereng atau status sosial, hingga melupakan esensi dari keputusan fundamental yang mendasari kebahagiaan sejati.

Keputusan hidup yang diambil secara tidak sadar atau hanya sekadar mengikuti arus sosial sering kali mempengaruhi kondisi kesehatan, psikologis jangka panjang, bukan kepuasan batin yang nyata.

Penelitian dari American Psychological Association, menunjukkan bahwa kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan yang selaras dengan nilai-nilai personal bukan karena tekanan eksternal.

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (17/06), menyebutkan 11 keputusan hidup paling krusial yang harus dibuat setiap orang.

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1. Memutuskan siapa yang Anda izinkan masuk ke lingkungan terdekat

Orang di sekitar Anda membentuk cara Anda berpikir dan bertindak. Memilih sahabat dan pasangan hidup dengan sadar adalah investasi terbesar bagi masa depan emosional Anda.

2. Menentukan batasan diri yang jelas (setting boundaries)

Banyak orang takut berkata tidak karena takut ditolak. Memutuskan untuk menjaga ruang pribadi dan energi Anda dari orang-orang beracun (toxic) adalah langkah awal menyelamatkan kesehatan mental.