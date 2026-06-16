8 Perilaku Sosial Kecil yang Membuat Orang Cepat Disukai Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang sangat mudah disukai (Magnific/Frimufilms)
JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa menjadi pribadi yang disukai membutuhkan kemampuan berbicara yang luar biasa, penampilan menarik, atau kepribadian yang sangat ekstrovert. Padahal, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kesan positif sering kali dibangun dari hal-hal sederhana yang tampak sepele. Kebiasaan kecil dalam berinteraksi justru memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana orang lain memandang kita.
Menjadi pribadi yang mudah disukai bukan berarti berpura-pura atau berusaha menyenangkan semua orang. Sebaliknya, hal ini berkaitan dengan kemampuan menunjukkan perhatian, empati, dan rasa hormat secara alami.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), terdapat delapan perilaku sosial kecil yang menurut psikologi dapat membuat seseorang lebih cepat disukai.
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1. Mengingat dan Menyebut Nama Orang
Salah satu kata yang paling menyenangkan didengar seseorang adalah namanya sendiri. Dalam psikologi sosial, nama memiliki keterkaitan dengan identitas dan rasa dihargai. Ketika seseorang mengingat dan menyebut nama lawan bicaranya, hal itu memberi kesan bahwa ia dianggap penting.
Misalnya, ketika bertemu kembali dengan rekan kerja atau kenalan lama, menyapa dengan menyebut nama mereka dapat menciptakan kehangatan yang lebih besar dibanding sekadar mengatakan, "Halo."
Namun, penggunaan nama sebaiknya tetap alami dan tidak berlebihan agar tidak terkesan dibuat-buat.
2. Memberikan Kontak Mata yang Wajar
Kontak mata merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Menurut berbagai penelitian, orang yang menjaga kontak mata dengan proporsi yang tepat cenderung dianggap lebih ramah, percaya diri, dan dapat dipercaya.
Kontak mata yang terlalu sedikit dapat memberi kesan tidak tertarik atau kurang percaya diri. Sebaliknya, menatap terlalu intens juga bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Keseimbangan adalah kuncinya.
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