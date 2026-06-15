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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 20.42 WIB

Bukan Hanya Sembelit, Ini 7 Tanda Tubuh Jika Kekurangan Serat

Ilustrasi- Sembelit (jcomp-freepik) - Image

Ilustrasi- Sembelit (jcomp-freepik)

JawaPos.com – Seperti nutrisi penting lainnya, serat juga memegang peranan besar dalam menjaga kesehatan tubuh melalui pola makan sehari-hari.

Secara umum, terdapat dua jenis serat, yaitu serat larut dan serat tidak larut. Serat larut akan larut dalam air dan membentuk gel yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol serta gula darah. Sementara itu, serat tidak larut tidak larut dalam air dan berfungsi menambah massa feses sehingga membantu melancarkan buang air besar.

Selain itu, makanan tinggi serat juga dapat membantu mengontrol nafsu makan karena memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga berpotensi mengurangi asupan kalori berlebih. Serat juga berperan dalam menjaga kesehatan usus dengan bertindak sebagai prebiotik yang mendukung pertumbuhan bakteri baik.

Namun, jika asupan serat tidak tercukupi, tubuh dapat mengalami berbagai dampak tertentu yang perlu diwaspadai.

Mengutip NDTV, berikut tujuh tanda dan gejala umum yang dapat menunjukkan kekurangan serat dalam tubuh.

1. Masalah pencernaan

Gejala yang paling umum adalah sembelit, yang dapat bermanifestasi sebagai jarang buang air besar, kesulitan BAB, atau rasa tidak nyaman saat BAB.

Kekurangan serat juga dapat menyebabkan kembung dan gas.

2. Penambahan berat badan

Serat membantu Anda merasa kenyang dan puas setelah makan sehingga mengendalikan asupan kalori secara keseluruhan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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