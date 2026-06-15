6 Tanda Kamu Dibesarkan oleh Orang Tua yang Belum Matang secara Emosional, Salah Satunya Malu Menunjukkan Emosi

JawaPos.com - Sebagian orang menjalani hidup yang tampak normal, namun merasakan ketidaksesuaian batin yang sulit dijelaskan. Perasaan ini sering bukan berasal dari satu trauma besar, melainkan pola kecil yang terbentuk sejak masa kecil.

Pola tersebut memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berelasi tanpa disadari. Dalam teori psikologi Carl Jung, hal ini dapat berkaitan dengan pengasuhan oleh orang tua yang secara emosional belum matang.

Bukan selalu soal kekerasan, tetapi ketidakhadiran secara psikologis dalam memahami dunia batin anak. Dampaknya membentuk cara seseorang memandang diri dan orang lain hingga dewasa.

Dari perspektif ini, terdapat sejumlah tanda yang menunjukkan adaptasi psikologis tersebut. Tanda ini bukan kelemahan, melainkan strategi bertahan yang terbentuk sejak dini. Jika dikenali, pola ini dapat membantu memahami akar masalah emosional yang lebih dalam.

Dilansir dari YouTube Psyphoria, Senin (15/6), pembahasan ini merujuk pada konsep Carl Jung tentang persona, shadow, dan pembentukan diri yang dipengaruhi pengalaman masa kecil.

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1. Hidup dengan "Topeng" agar Bisa Diterima

Banyak orang tumbuh dengan kebiasaan menyesuaikan diri agar tidak ditolak. Mereka belajar menjadi versi yang "diinginkan", bukan versi yang asli.

Lama-kelamaan, terbentuklah persona, topeng sosial yang dipakai untuk berinteraksi dengan dunia. Masalahnya, topeng ini sering menjadi lebih kuat daripada diri yang sebenarnya.

Akibatnya, seseorang bisa terlihat percaya diri dan stabil, tetapi merasa kosong atau tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Bahkan saat sendirian, ia tetap "berperan" seolah ada yang sedang menonton.