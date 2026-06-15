Perhatikan, Ini 5 Tanda Seorang Wanita Bakal Menjadi Ibu yang Hebat Menurut Psikologi

JawaPos.com – Menjadi seorang wanita dan menjadi seorang ibu adalah dua peran yang memiliki tantangan serta tanggung jawab yang berbeda.

Dalam perspektif psikologi, terdapat sejumlah ciri yang dapat menunjukkan kesiapan dan potensi seseorang dalam menjalani peran sebagai ibu dengan baik.

Berbagai penelitian mengungkap bahwa kualitas pengasuhan tidak hanya dipengaruhi pengalaman, tetapi juga oleh karakter, empati, dan kemampuan mengelola emosi.

Mengutip Geediting, berikut lima tanda yang menurut psikologi dapat menggambarkan potensi seorang wanita untuk menjadi ibu yang berkualitas.

1. Empati yang melimpah

Dalam bidang psikologi, empati sering dipandang sebagai penanda indikatif seorang ibu berkualitas tinggi.

Jika seorang wanita menunjukkan empati mendalam terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-harinya, itu pertanda baik bahwa dia akan penuh kasih sayang kepada calon anak-anaknya.

2. Kesabaran

Bila seorang wanita menunjukkan kesabaran, tidak hanya terhadap anak-anak tetapi juga terhadap orang dan situasi di sekelilingnya, itu merupakan indikator kuat bahwa ia akan menjadi ibu yang berkualitas.