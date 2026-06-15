Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 21.42 WIB

Tak Selalu Bersin, Ini 5 Tanda Dirimu Alergi Debu dan Cara Mengatasinya

Ilustrasi alergi debu/freepik - Image

Ilustrasi alergi debu/freepik

JawaPos.com – Debu merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Partikel ini dapat ditemukan di rumah, tempat kerja, hingga udara yang kita hirup setiap saat.

Bagi sebagian orang, paparan debu dapat memicu reaksi alergi yang mengganggu, terutama pada sistem pernapasan.

Alergi debu umumnya berkaitan dengan keberadaan tungau debu, yaitu organisme mikroskopis yang sering ditemukan di kasur, furnitur berlapis kain, karpet, dan berbagai sudut rumah lainnya.

Karena gejalanya kerap menyerupai gangguan pernapasan biasa, mengenali tanda-tanda sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah keluhan yang lebih serius.

Mengutip English Jagran, berikut lima tanda yang dapat menunjukkan seseorang mengalami alergi debu serta beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

1. Bersin berulang kali

Jika Anda terus bersin, mungkin di pagi hari atau saat membersihkan debu, bisa jadi karena partikel debu mengiritasi saluran hidung.

Bersin adalah cara tubuh Anda berusaha mengeluarkan alergen.

2. Hidung tersumbat atau berair

Tungau debu cenderung mengiritasi jaringan hidung, menyebabkan hidung tersumbat atau berair terus-menerus.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Perhatikan, Ini 5 Tanda Seorang Wanita Bakal Menjadi Ibu yang Hebat Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Perhatikan, Ini 5 Tanda Seorang Wanita Bakal Menjadi Ibu yang Hebat Menurut Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 21.07 WIB

Bukan Hanya Sembelit, Ini 7 Tanda Tubuh Jika Kekurangan Serat - Image
Lifestyle

Bukan Hanya Sembelit, Ini 7 Tanda Tubuh Jika Kekurangan Serat

Senin, 15 Juni 2026 | 20.42 WIB

4 Tanda Jika Kita Memiliki Aura yang Kuat dan Berpengaruh, Salah Satunya Punya Jiwa yang Tangguh - Image
Lifestyle

4 Tanda Jika Kita Memiliki Aura yang Kuat dan Berpengaruh, Salah Satunya Punya Jiwa yang Tangguh

Senin, 15 Juni 2026 | 18.19 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore