Tak Selalu Bersin, Ini 5 Tanda Dirimu Alergi Debu dan Cara Mengatasinya

Ilustrasi alergi debu/freepik
JawaPos.com – Debu merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Partikel ini dapat ditemukan di rumah, tempat kerja, hingga udara yang kita hirup setiap saat.
Bagi sebagian orang, paparan debu dapat memicu reaksi alergi yang mengganggu, terutama pada sistem pernapasan.
Alergi debu umumnya berkaitan dengan keberadaan tungau debu, yaitu organisme mikroskopis yang sering ditemukan di kasur, furnitur berlapis kain, karpet, dan berbagai sudut rumah lainnya.
Karena gejalanya kerap menyerupai gangguan pernapasan biasa, mengenali tanda-tanda sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah keluhan yang lebih serius.
Mengutip English Jagran, berikut lima tanda yang dapat menunjukkan seseorang mengalami alergi debu serta beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.
1. Bersin berulang kali
Jika Anda terus bersin, mungkin di pagi hari atau saat membersihkan debu, bisa jadi karena partikel debu mengiritasi saluran hidung.
Bersin adalah cara tubuh Anda berusaha mengeluarkan alergen.
2. Hidung tersumbat atau berair
Tungau debu cenderung mengiritasi jaringan hidung, menyebabkan hidung tersumbat atau berair terus-menerus.
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