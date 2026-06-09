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Abdul Rahman
Rabu, 10 Juni 2026 | 06.12 WIB

Usung Filosofi “Essence of Beauty”, Elara Skin Indonesia Hadirkan Inovasi Teknologi EXO3 untuk Beauty Ritual dari Rumah

Dengan inovasi EXO3 Technology, Elara hadirkan rangkaian lebih personal dan menyeluruh untuk beauty ritual dari rumah. (istimewa) - Image

Dengan inovasi EXO3 Technology, Elara hadirkan rangkaian lebih personal dan menyeluruh untuk beauty ritual dari rumah. (istimewa)

JawaPos.com - Di tengah industri kecantikan yang terus berkembang dengan berbagai formulasi baru dan rutinitas skincare yang semakin kompleks, kebutuhan perempuan Indonesia terhadap perawatan kulit secara perlahan mulai bergeser ke arah yang lebih esensial, nyaman, personal, mudah digunakan setiap hari, dan mampu menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang.

Melihat pergeseran tersebut, Elara Skin Indonesia sebagai brand skincare lokal Indonesia menghadirkan teknologi EXO3, Plant Exosome yang berasal dari Centella Asiatica dengan mengusung tema Unveil the Essence. Hal itu untuk mendukung kesehatan dan kecantikan kulit secara menyeluruh.

Jika selama ini teknologi exosome lebih banyak digunakan dalam perawatan kulit yang dilakukan di klinik kecantikan, Elara menghadirkan rangkaian skincare berbasis teknologi modern Exosome yang bisa menjadi beauty ritual dari rumah.

Dengan inovasi EXO3 Technology, rangkaian skincare kini terasa lebih personal dan menyeluruh, sehingga memberikan rasa nyaman dan kelembutan pada kulit, serta sangat relevan dalam rutinitas sehari-hari.

“Mengusung filosofi Essence of Beauty, kami percaya bahwa kecantikan bukan untuk mengubah diri menjadi persona yang berbeda, melainkan tentang merawat karakter alami kulit dengan pendekatan yang lebih personal dan relevan terhadap kebutuhan kulit perempuan modern masa kini," kata Rebecca Kezia selaku Chief of Sales & Marketing Oﬃcer Elara Skin Indonesia.

"Dengan menghadirkan inovasi skincare berbasis teknologi exosome ke rumah, kami memberi kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk merasakan pengalaman merawat kecantikan dengan lebih mudah dari rumah dan mudah diaplikasikan di keseharian, sehingga dapat memancarkan kecantikan alami secara eﬀortless," imbuh Rebecca Kezia.

Rangkaian skincare lengkap mulai dari face wash, toner, serum, moisturizer, hingga sunscreen dengan empat fokus utama yaitu anti- aging, calming, hydrating, dan brightening, seluruhnya dikembangkan dengan menggunakan teknologi EXO3.

Rangkaian skincare tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan kulit dalam rutinitas perawatan sehari- hari. Apalagi, perempuan modern dalam memandang skincare kini telah banyak berubah.

Perawatan anti- aging misalnya, tidak lagi diposisikan sebagai kebutuhan di usia tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas kulit sejak lebih dini.

Editor: Abdul Rahman
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