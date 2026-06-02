Perawatan Kombinasi untuk Kulit Lebih Sehat dan Awet Muda, Kuncinya Bukan Cuma Rajin Pakai Skincare

JawaPos.com – Kondisi kulit sehat dan bercahaya memang bisa didapatkan dengan perawatan yang konsisten. Tapi, perawatan dengan skincare saja tidak cukup untuk membuat kulit lebih sehat dan awet muda.

Setidaknya, dibutuhkan perawatan kombinasi yakni dari luar dan dalam untuk menjaga kulit tetap sehat. Dari luar, perawatan bisa dilakukan dengan menggunakan skincare, yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Lalu dari dalam, perawatan kulit dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat serta minum tambahan vitamin.

Diungkapkan Skincare and Aesthetic Expert dr. Yessica Tania, Dipl. AAAM, stres, kurang tidur, hingga pola makan tidak sehat dalam sehari-hari sangat memengaruhi kesehatan kulit dan kondisi tubuh secara keseluruhan. Ketika gaya hidup tidak terjaga, maka perawatan kulit dari luar tidak akan terlihat maksimal.

Baca Juga:KBRI Roma Resmikan Patung Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026

“Banyak pasien curhat, kok muka kau sudah pakai ini itu tapi masih tidak glowing ya, nah pas ditanya lebih lanjut ternyata salah satunya lifestyle kaya kurang tidur dan makan tidak dijaga. Jadi memang tidak bisa merawat kulit dari skincare saja, dari lifestyle juga pengaruh,” papar dr. Yessica dalam peluncuran ZEGAVIT Gummy ‘ZEGAVIT GLOWME dan ZEGAVIT Immu’NFit’ baru-baru ini.

Misalnya, ketika waktu tidur pada malam hari terganggu, maka proses regenerasi kulit akhirnya terganggu. Ketika proses repair itu terganggu, maka skin barrier makan lebih mudah iritasi dan break out.

Untuk itu, masyarakat harus lebih pakah lagi kalau untuk mendapatkan kulit yang sehat bahkan awet muda itu tidaklah instan. Kombinasi perawatan yang seimbang dari luar dan dalam sangat diperlukan.

Multivitamin Kolagen, Tambahan Baik untuk Kulit

Kini, masyarakat pun mulai sadar kalau pemeliharaan kecantikan kulit bisa ditunjang dengan mengosumsi vitamin atau suplemen. Terutama yang mengandung kolagen.

Dikatakan dr. Yessica, kombinasi kandungan vitamin yang tepat bisa memberikan hasil yang efektif untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Misalnya, kolagen yang bermanfaat untuk menjaga elastisitas kulit.