Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Novia Herawati, ARM
Selasa, 26 Mei 2026 | 04.24 WIB

Mau Punya Brand Skincare? Indo Beauty Expo 2026 Jadi Tempat Cari Maklon dan Supplier Terbaik

Pameran Indo Beauty Expo selalu menarik minat pengunjung. Pameran Indo Beauty Expo 2026 dan Indo Healthcare Expo 2026 akan digelar bersamaan selama tiga hari, 5 - 7 Agustus 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. (Istimewa) - Image

Pameran Indo Beauty Expo selalu menarik minat pengunjung. Pameran Indo Beauty Expo 2026 dan Indo Healthcare Expo 2026 akan digelar bersamaan selama tiga hari, 5 - 7 Agustus 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Munculnya ribuan merek skincare dan kosmetik lokal dalam beberapa tahun terakhir, menjadi bukti bahwa industri kecantikan dan kesehatan di Indonesia terus berkembang pesat dan menjanjikan. 

Di balik perkembangan industri kecantikan dan kesehatan Indonesia, produsen maklon (OEM/ ODM) serta supplier bahan baku memegang peranan sangat penting. 

Indo Beauty Expo & Indo Healthcare Expo 2026 hadir sebagai wadah strategis bagi beautypreneur, pemilik klinik estetika, hingga distributor alat kesehatan untuk bertemu langsung dengan pelaku industri global. 

CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim mengatakan di tengah industri yang terus berkembang, kebutuhan akan inovasi, kualitas produksi, dan kecepatan pemasaran menjadi faktor utama persaingan bisnis. 

"Krista Exhibitions dengan bangga mempersembahkan INDO BEAUTY EXPO 2025. Pameran Internasional ke-16 tentang Kosmetik, Perawatan Kulit, Wewangian dan Produk Rambut, Peralatan & Teknologi Pengemasan," ujarnya. 

Indo Beauty Expo 2026 dan Indo Healthcare Expo 2026 rencananya akan digelar bersamaan selama tiga hari, 5 - 7 Agustus 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. 

Melalui pameran tersebut, pengunjung dapat menemukan pabrik maklon kosmetik berstandar CPKB, supplier bahan aktif terbaru, hingga teknologi medis modern yang mendukung pengembangan bisnis kecantikan dan healthcare. 

Peserta juga berkesempatan melakukan sample testing, berdiskusi mengenai Minimum Order Quantity (MOQ), hingga berkonsultasi langsung terkait proses perizinan BPOM bersama para ahli di lokasi acara. 

"Indo Beauty Expo 2026 ini bukan hanya pameran produk jadi, tetapi juga pusat kolaborasi bisnis dan inovasi masa depan bagi industri kecantikan, kesehatan, serta teknologi medis di Indonesia," imbuh Daud. 

Bagi pelaku usaha yang ingin meluncurkan brand kecantikan sendiri atau mencari teknologi kesehatan terbaru untuk klinik, pameran ini menjadi kesempatan ideal untuk memperluas jaringan dan membuka kerja sama bisnis baru. 

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
896 Personel Kawal Perayaan Natal 2025 di JIExpo Kemayoran Jakpus Hari Ini, Cek Rekayasa Lalu Lintasnya! - Image
Jabodetabek

896 Personel Kawal Perayaan Natal 2025 di JIExpo Kemayoran Jakpus Hari Ini, Cek Rekayasa Lalu Lintasnya!

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01.03 WIB

Inovasi Peralatan Industri Pacu Efisiensi dan Keselamatan di Sektor Manufaktur Modern - Image
Bisnis

Inovasi Peralatan Industri Pacu Efisiensi dan Keselamatan di Sektor Manufaktur Modern

Rabu, 10 Desember 2025 | 16.27 WIB

ALLPACK SURABAYA 2026 Siap Jadi Pameran Teknologi Packaging dan Printing Terbesar di Surabaya - Image
Ekonomi

ALLPACK SURABAYA 2026 Siap Jadi Pameran Teknologi Packaging dan Printing Terbesar di Surabaya

Selasa, 26 Mei 2026 | 02.14 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore