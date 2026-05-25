Mau Punya Brand Skincare? Indo Beauty Expo 2026 Jadi Tempat Cari Maklon dan Supplier Terbaik

JawaPos.com - Munculnya ribuan merek skincare dan kosmetik lokal dalam beberapa tahun terakhir, menjadi bukti bahwa industri kecantikan dan kesehatan di Indonesia terus berkembang pesat dan menjanjikan.

Di balik perkembangan industri kecantikan dan kesehatan Indonesia, produsen maklon (OEM/ ODM) serta supplier bahan baku memegang peranan sangat penting.

Indo Beauty Expo & Indo Healthcare Expo 2026 hadir sebagai wadah strategis bagi beautypreneur, pemilik klinik estetika, hingga distributor alat kesehatan untuk bertemu langsung dengan pelaku industri global.

CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim mengatakan di tengah industri yang terus berkembang, kebutuhan akan inovasi, kualitas produksi, dan kecepatan pemasaran menjadi faktor utama persaingan bisnis.

"Krista Exhibitions dengan bangga mempersembahkan INDO BEAUTY EXPO 2025. Pameran Internasional ke-16 tentang Kosmetik, Perawatan Kulit, Wewangian dan Produk Rambut, Peralatan & Teknologi Pengemasan," ujarnya.

Melalui pameran tersebut, pengunjung dapat menemukan pabrik maklon kosmetik berstandar CPKB, supplier bahan aktif terbaru, hingga teknologi medis modern yang mendukung pengembangan bisnis kecantikan dan healthcare.

Peserta juga berkesempatan melakukan sample testing, berdiskusi mengenai Minimum Order Quantity (MOQ), hingga berkonsultasi langsung terkait proses perizinan BPOM bersama para ahli di lokasi acara.

"Indo Beauty Expo 2026 ini bukan hanya pameran produk jadi, tetapi juga pusat kolaborasi bisnis dan inovasi masa depan bagi industri kecantikan, kesehatan, serta teknologi medis di Indonesia," imbuh Daud.