Skincare Saat Hamil dan Menyusui: 5 Bahan yang Aman dan 4 yang Wajib Dihindari

JawaPos.com - Banyak ibu hamil yang akhirnya memilih berhenti pakai skincare sama sekali karena takut kandungannya berbahaya untuk janin. Padahal tidak semuanya perlu dihindari.

Bahan skincare yang aman untuk ibu hamil dan menyusui memang ada, dan mengetahuinya justru penting agar kulit tetap terjaga di tengah perubahan hormon yang sering membuat kulit bertingkah di luar kendali.

Yang perlu dilakukan bukan menghindari semuanya, tapi tahu mana yang boleh dan mana yang harus benar-benar dihindari.

Kenapa Pemilihan Skincare Saat Hamil Sangat Penting?

Kulit bukan sekadar pelindung luar. Ia juga bisa menjadi jalur masuk bagi berbagai zat ke dalam aliran darah. Saat hamil, apa yang terserap ke kulit berpotensi ikut terbawa ke plasenta dan memengaruhi perkembangan janin.

Prinsip yang sama berlaku saat menyusui karena beberapa kandungan skincare berpotensi terserap ke dalam ASI. Maka penting untuk tetap cermat dalam memilih produk, bahkan setelah melahirkan.

5 Bahan Skincare yang Aman untuk Ibu Hamil dan Menyusui

1. Hyaluronic acid — solusi untuk kulit kering selama kehamilan

Kulit kering adalah keluhan yang paling sering muncul selama kehamilan karena perubahan hormon dan meningkatnya kebutuhan cairan tubuh membuat kulit kehilangan kelembapan lebih cepat dari biasanya.