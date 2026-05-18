Skincare Saat Hamil dan Menyusui: 5 Bahan yang Aman dan 4 yang Wajib Dihindari

ilustrasi skincare (Freepik/pressfoto)
JawaPos.com - Banyak ibu hamil yang akhirnya memilih berhenti pakai skincare sama sekali karena takut kandungannya berbahaya untuk janin. Padahal tidak semuanya perlu dihindari.
Bahan skincare yang aman untuk ibu hamil dan menyusui memang ada, dan mengetahuinya justru penting agar kulit tetap terjaga di tengah perubahan hormon yang sering membuat kulit bertingkah di luar kendali.
Yang perlu dilakukan bukan menghindari semuanya, tapi tahu mana yang boleh dan mana yang harus benar-benar dihindari.
Baca Juga:13 Soto Daging Paling Mantap di Solo, Perpaduan Daging Sapi Lembut dan Kuah Bening Tradisional Khas Nusantara, Cocok untuk Sarapan!
Kenapa Pemilihan Skincare Saat Hamil Sangat Penting?
Kulit bukan sekadar pelindung luar. Ia juga bisa menjadi jalur masuk bagi berbagai zat ke dalam aliran darah. Saat hamil, apa yang terserap ke kulit berpotensi ikut terbawa ke plasenta dan memengaruhi perkembangan janin.
Prinsip yang sama berlaku saat menyusui karena beberapa kandungan skincare berpotensi terserap ke dalam ASI. Maka penting untuk tetap cermat dalam memilih produk, bahkan setelah melahirkan.
5 Bahan Skincare yang Aman untuk Ibu Hamil dan Menyusui
1. Hyaluronic acid — solusi untuk kulit kering selama kehamilan
Kulit kering adalah keluhan yang paling sering muncul selama kehamilan karena perubahan hormon dan meningkatnya kebutuhan cairan tubuh membuat kulit kehilangan kelembapan lebih cepat dari biasanya.
Hyaluronic acid bekerja dengan menarik kandungan air dari lingkungan sekitar dan menguncinya di permukaan kulit, membuat kulit terasa lebih lembap, kenyal, dan tidak mudah kering sepanjang hari.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong