Minum Americano Setiap Hari? Ini 9 Hal yang Sebenarnya Terjadi pada Tubuhmu

Ilustrasi kopi
Jawapos.com - Bagi pecinta kopi hitam, segelas americano setiap hari adalah kunci agar fokus lebih tajam dan energi lebih stabil. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh setiap kali minuman pahit ini masuk ke sistem pencernaanmu?
Americano murni tanpa gula maupun susu merupakan salah satu pilihan kopi paling "bersih" secara nutrisi karena kaya akan kandungan kafein dan antioksidan polifenol.
Efeknya pada otak pun sangat nyata. Kafein bekerja aktif memblokir adenosin (senyawa pemicu kantuk) sekaligus mendongkrak dopamin, sehingga fungsi kognitif otomatis meningkat.
Melansir Alodokter dan Halodoc berikut 9 daftar lengkap efek nyata yang terjadi pada tubuhmu saat rutin minum americano setiap hari:
Begitu kafein masuk ke aliran darah, ia bekerja sangat cepat memblokir sinyal kantuk di otak. Efeknya, fokus dan konsentrasi harianmu langsung meningkat tajam, suasana hati (mood) membaik, dan tubuhmu siap menghadapi hari yang padat dalam waktu kurang dari setengah jam.
Kafein di dalam americano murni bertindak sebagai stimulan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh secara efisien. Hal ini mempercepat proses pembakaran kalori dan lemak tubuh, menjadikannya pilihan menu minuman yang sangat ramah dan efektif untuk menyukseskan program dietmu.
Meskipun sehat, americano memiliki sifat asam yang cukup tinggi. Jika ditenggak saat perut benar-benar kosong, kopi dapat memicu produksi asam lambung secara agresif yang menyebabkan mulas atau nyeri ulu hati. Konsumsi yang terlalu berlebihan setiap hari juga berisiko menyebabkan ketergantungan kafein.
Kandungan nutrisi dalam americano terbukti mampu menjaga kesehatan kulit dari dalam agar tetap kencang. Tidak hanya dengan cara diminum, kamu bahkan bisa memanfaatkan ampas kopi americano sebagai bahan skincare alami seperti masker atau scrub wajah untuk mengangkat sel kulit mati.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyarankan orang dewasa untuk membatasi asupan kafein maksimal 400 mg per hari. Mengingat satu shot espresso rata-rata hanya mengandung 63 mg kafein, kamu masih memiliki ruang aman yang cukup lega untuk menikmati 2 hingga 3 cangkir americano sehari.
Americano murni kaya akan senyawa antioksidan asam klorogenat. Zat aktif ini memiliki peran medis yang sangat penting dalam membantu meningkatkan sensitivitas insulin serta mengatur kadar gula darah agar tetap stabil, sehingga berpotensi besar menurunkan risiko terkena penyakit diabetes tipe 2.
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