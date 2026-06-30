Efek Hari Penghancuran, 3 Shio Ini Justru Banjir Rezeki Sepanjang Juli 2026

JawaPos.com - Paruh kedua tahun 2026 dibuka dengan energi astrologi Tiongkok sangat unik. Memasuki Juli 2026, tiga shio diprediksi menarik kekayaan melimpah sepanjang bulan.

Periode ini diawali oleh Hari Penghancuran Tikus Api, Rabu, 1 Juli, dan ditutup dengan Hari Penutupan Kuda Api. Momentum ini sangat sempurna untuk transformasi besar dalam kehidupan finansial Anda.

Berbeda dengan berburu kekayaan secara agresif, kata kunci energi bulan ini adalah penutupan dan pembersihan. Alih-alih menambah aset baru impulsif, tiga shio ini raih kemakmuran dengan pertahankan stabilitas emosional.

Dikutip dari Your Tango, berikut tiga shio yang akan amankan stabilitas finansial terbaik sepanjang Juli 2026:

1. Shio Kelinci: Keluar dari Keterbatasan demi Keputusan Cerdas Awal Juli 2026 membawa kesadaran baru bagi Shio Kelinci soal keterbatasan sumber daya dan waktu. Pada minggu pertama, Anda diprediksi berani mendelegasikan tugas atau hentikan aktivitas tidak produktif.

Strategi ini cerdas karena menjelang akhir pekan, Anda dapat ruang bernapas dan kendali penuh waktu Anda. Dua minggu terakhir Juli jadi fase adaptasi, Anda coba berbagai penyesuaian gaya hidup.