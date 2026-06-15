Jangan Pernah Diabaikan, Ini 4 Efek Buruk Mendengarkan Musik dengan Volume Tinggi

JawaPos.com – Banyak orang tanpa sadar berisiko mengalami gangguan pendengaran permanen akibat kebiasaan mendengarkan musik dengan volume tinggi melalui earphone.

Meski musik memberikan hiburan yang menyenangkan, penting untuk memahami dampak jangka panjang dari paparan suara keras terhadap kesehatan telinga.

Risiko yang sebenarnya tidak hanya terletak pada tingkat volume, tetapi juga pada durasi serta frekuensi paparan suara yang terus-menerus.

Yang perlu diwaspadai, gangguan pendengaran akibat suara keras sering kali bersifat permanen dan gejalanya tidak langsung terasa, sehingga banyak orang tidak menyadari kerusakan yang terjadi.

Tanpa disadari, kebiasaan ini terus dilakukan hingga menimbulkan dampak yang lebih serius di kemudian hari.

Mengutip English Jagran, berikut empat efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan mendengarkan musik dengan volume tinggi.

1. Kerusakan Sel Telinga

Semakin keras musik dan semakin lama paparannya, semakin besar risiko kerusakan sel-sel rambut.

Meskipun kerusakannya mungkin tidak langsung terlihat, paparan volume tinggi yang berulang mempercepat penurunan fungsi telinga, yang mengakibatkan gangguan pendengaran permanen.