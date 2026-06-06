7 Cara Memulihkan Tubuh dan Pikiran agar Segar Kembali Melalui Jenis Istirahat Menurut Psikologi

Cara memulihkan tubuh dan pikiran agar segar kembali melalui jenis istirahat menurut psikologi (Magnific/Stockking)
JawaPos.com – Psikologi modern menjelaskan bahwa ada tujuh jenis istirahat yang dibutuhkan tubuh dan pikiran untuk benar-benar merasa segar kembali.
Kehidupan yang penuh tekanan dan informasi tanpa henti membuat banyak orang kelelahan meski sudah tidur cukup setiap malamnya.
Memahami berbagai jenis istirahat secara psikologi membantu tubuh dan pikiran pulih secara menyeluruh, bukan hanya secara fisik semata.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (6/6), berikut tujuh jenis istirahat yang perlu kamu penuhi agar tubuh dan pikiran benar-benar merasa segar kembali setiap harinya.
1. Istirahat fisik
Tidur berkualitas selama tujuh hingga sembilan jam setiap malam adalah fondasi utama pemulihan fisik yang tidak bisa diabaikan.
Data dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari membantu mengatur ritme sirkadian tubuh.
Gerakan ringan seperti peregangan atau latihan pernapasan di siang hari juga efektif memulihkan energi fisik yang terkuras sepanjang hari.
2. Istirahat mental
Pikiran yang terus berputar memikirkan pekerjaan, keluarga, dan masa depan menciptakan kelelahan mental yang menguras energi secara signifikan.
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