Jika Anda Ingin Pertengahan Tahun Terasa Lebih Mudah, Lepaskan 7 Kebiasaan yang Menguras Energi Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada sesuatu yang unik tentang pertengahan tahun.



Semangat yang menggebu-gebu di awal Januari mulai memudar. Target yang dulu terasa realistis kini tampak lebih berat. Rutinitas kembali mengambil alih, sementara daftar tugas terus bertambah.



Banyak orang mengira kelelahan yang mereka rasakan berasal dari terlalu banyak pekerjaan. Namun menurut psikologi, sering kali sumber kelelahan terbesar bukanlah apa yang kita lakukan, melainkan kebiasaan mental yang kita pelihara setiap hari tanpa sadar.



Kebiasaan-kebiasaan ini tidak selalu terlihat berbahaya. Bahkan beberapa di antaranya tampak normal dan umum dilakukan banyak orang. Tetapi dalam jangka panjang, mereka menguras energi emosional, menghabiskan kapasitas mental, dan membuat hidup terasa jauh lebih berat daripada yang seharusnya.



Jika Anda ingin memasuki paruh kedua tahun ini dengan lebih ringan, lebih fokus, dan lebih tenang, mungkin bukan produktivitas yang perlu ditambah. Mungkin justru ada beberapa hal yang perlu dilepaskan.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (5/6), terdapat tujuh kebiasaan yang menurut psikologi sering menjadi pencuri energi terbesar dalam kehidupan sehari-hari.



1. Terus-Menerus Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Media sosial telah membuat perbandingan menjadi aktivitas yang hampir otomatis.



Dalam hitungan menit, kita bisa melihat teman yang baru membeli rumah, rekan kerja yang mendapatkan promosi, atau seseorang yang tampak menjalani hidup sempurna.



Masalahnya, otak manusia tidak dirancang untuk menerima begitu banyak informasi tentang pencapaian orang lain setiap hari.



Psikolog menyebut fenomena ini sebagai social comparison. Teori yang dikembangkan oleh psikolog Leon Festinger menjelaskan bahwa manusia secara alami menilai dirinya melalui perbandingan dengan orang lain.



Sesekali hal ini bisa memotivasi. Namun ketika dilakukan terus-menerus, hasilnya justru sebaliknya.



Anda mulai merasa tertinggal.



Anda meremehkan pencapaian sendiri.



Anda kehilangan kemampuan menikmati perjalanan pribadi karena terlalu fokus pada kehidupan orang lain.



Energi mental yang seharusnya digunakan untuk berkembang habis untuk mengukur diri terhadap standar yang bahkan mungkin tidak realistis.



Lepaskan kebiasaan ini dengan mengingat satu hal sederhana: Anda sedang membandingkan kehidupan di balik layar dengan sorotan terbaik milik orang lain.



2. Mengatakan "Ya" untuk Hal yang Sebenarnya Ingin Anda Tolak



Banyak orang merasa kelelahan bukan karena terlalu sibuk, melainkan karena terlalu sering menyenangkan orang lain.



Mereka menerima pekerjaan tambahan yang sebenarnya tidak mampu ditangani.



Mereka menghadiri acara yang tidak ingin dihadiri.



Mereka terus membantu orang lain sambil mengabaikan kebutuhan diri sendiri.



Secara psikologis, perilaku ini sering terkait dengan kebutuhan akan penerimaan sosial.



Kita takut dianggap egois.



Takut mengecewakan orang lain.



Takut ditolak.



Padahal setiap kali Anda mengatakan "ya" pada sesuatu yang tidak penting, Anda sedang mengatakan "tidak" pada waktu, energi, dan perhatian yang bisa digunakan untuk hal yang benar-benar berarti.



Batasan yang sehat bukanlah bentuk ketidakpedulian.



Sebaliknya, batasan adalah cara melindungi kesehatan mental dan emosional Anda.



3. Memikirkan Kesalahan Lama Berulang-Ulang



Pernahkah Anda mengingat kejadian memalukan yang terjadi bertahun-tahun lalu, lalu merasa tidak nyaman seolah semuanya baru terjadi kemarin?



Itulah yang disebut rumination atau perenungan berlebihan.



Menurut psikologi, mengulang kesalahan masa lalu tanpa tujuan untuk belajar hanya membuat otak terjebak dalam lingkaran stres yang tidak produktif.



Ironisnya, sebagian besar orang yang mengingat kesalahan Anda mungkin bahkan sudah lama melupakannya.



Namun pikiran terus memutarnya seperti film yang diputar berulang.



Setiap kali itu terjadi, energi emosional terkuras.



Fokus terhadap masa kini berkurang.



Kemampuan mengambil tindakan menjadi lebih lemah.



Belajar dari masa lalu adalah hal yang bijak.



Tinggal di masa lalu adalah beban yang tidak perlu dibawa terus-menerus.



4. Menganggap Istirahat sebagai Kemalasan



Banyak budaya modern mengagungkan kesibukan.



Semakin sibuk seseorang terlihat, semakin sukses ia dianggap.



Akibatnya, banyak orang merasa bersalah ketika beristirahat.



Mereka menonton film sambil memikirkan pekerjaan.



Mereka berlibur tetapi terus memeriksa email.



Mereka mengambil waktu luang namun tidak benar-benar merasa santai.



Psikologi menunjukkan bahwa pemulihan mental sama pentingnya dengan produktivitas.



Otak membutuhkan jeda untuk mengolah informasi, memperkuat memori, meningkatkan kreativitas, dan memulihkan fokus.



Tanpa istirahat yang cukup, produktivitas justru menurun.



Bekerja tanpa henti bukanlah tanda kekuatan.



Sering kali itu hanya tanda bahwa seseorang lupa bagaimana cara memulihkan dirinya sendiri.



5. Mencoba Mengendalikan Hal yang Tidak Bisa Dikendalikan



Cuaca.



Pendapat orang lain.



Keputusan perusahaan.



Perubahan ekonomi.



Masa lalu.



Semua itu berada di luar kendali kita.



Namun banyak energi mental terbuang karena kita terus berusaha mengubah sesuatu yang memang tidak bisa diubah.



Psikologi menunjukkan bahwa tingkat stres meningkat ketika seseorang terlalu fokus pada faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan.



Sebaliknya, kesejahteraan psikologis meningkat ketika perhatian diarahkan pada hal-hal yang masih berada dalam pengaruh pribadi.



Daripada bertanya:



"Mengapa ini terjadi?"



Cobalah bertanya:



"Apa yang bisa saya lakukan sekarang?"



Perubahan kecil dalam fokus ini sering kali menghasilkan ketenangan yang jauh lebih besar.



6. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Banyak orang berbicara kepada dirinya sendiri dengan cara yang tidak akan pernah mereka gunakan kepada sahabat terdekat.



Saat gagal, mereka menyebut diri bodoh.



Saat membuat kesalahan, mereka menghukum diri tanpa ampun.



Saat belum mencapai target, mereka merasa tidak cukup baik.



Penelitian tentang self-compassion yang dipopulerkan oleh Kristin Neff menunjukkan bahwa orang yang memperlakukan dirinya dengan lebih penuh pengertian justru cenderung lebih tangguh, lebih termotivasi, dan lebih sehat secara psikologis.



Mengkritik diri tanpa henti tidak membuat Anda berkembang lebih cepat.



Sebaliknya, itu menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk bangkit dan mencoba lagi.



Belas kasih kepada diri sendiri bukan berarti menurunkan standar.



Itu berarti tetap menghargai diri sendiri bahkan ketika hasil belum sesuai harapan.



7. Menunda Kebahagiaan Sampai Segalanya Sempurna



"Saya akan bahagia setelah mendapat promosi."



"Saya akan tenang setelah semua target tercapai."



"Saya akan menikmati hidup setelah masalah ini selesai."



Tanpa disadari, banyak orang hidup dengan pola pikir bahwa kebahagiaan berada di masa depan.



Masalahnya, garis finis terus berpindah.



Ketika satu tujuan tercapai, tujuan lain muncul.



Ketika satu masalah selesai, masalah baru datang.



Psikologi positif menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan hanya hasil dari pencapaian, tetapi juga kemampuan menghargai pengalaman sehari-hari.



Orang yang mampu menemukan makna dalam momen-momen kecil cenderung memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding mereka yang terus menunggu kondisi ideal.



Hidup tidak berhenti sampai semuanya sempurna.



Dan kebahagiaan tidak harus menunggu semuanya selesai.



Penutup



Ketika hidup terasa berat di pertengahan tahun, reaksi pertama banyak orang adalah menambah usaha, menambah target, atau bekerja lebih keras.



Namun sering kali solusi yang lebih efektif justru adalah melepaskan.



Melepaskan kebiasaan membandingkan diri.



Melepaskan kebutuhan untuk selalu menyenangkan semua orang.



Melepaskan penyesalan masa lalu.



Melepaskan rasa bersalah saat beristirahat.



Melepaskan obsesi mengendalikan segala sesuatu.



Melepaskan kritik diri yang berlebihan.



Dan melepaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hanya bisa datang setelah semuanya sempurna.



Karena terkadang, hidup tidak menjadi lebih ringan ketika kita membawa lebih banyak hal.



