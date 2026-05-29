Picu Masalah Pencernaan, 5 Makanan Ini Sebaiknya Dihindari saat Minum Kopi

JawaPos.com - Kopi telah menjadi minuman favorit yang sulit dipisahkan dari aktivitas sehari-hari banyak orang. Selain memiliki cita rasa khas, kopi juga dikenal mampu meningkatkan energi serta mengandung antioksidan yang baik bagi tubuh.

Meski dapat dinikmati bersama berbagai jenis makanan, ada beberapa kombinasi yang ternyata bisa memengaruhi sistem pencernaan, penyerapan nutrisi, hingga kondisi kesehatan secara umum.

Karena itu, penting untuk mengetahui makanan apa saja yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan kopi agar manfaat minuman ini tetap optimal tanpa menimbulkan efek yang kurang baik bagi tubuh.

Mengutip Times of India, berikut lima jenis makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi terpisah dari kopi.

1. Buah citrus

Buah citrus seperti jeruk, lemon, dan nipis sangat asam. Kopi sendiri bersifat asam, yang berarti menggabungkan keduanya terkadang dapat mengiritasi sistem pencernaan.

Hal ini dapat menjadi masalah khususnya bagi penderita penyakit refluks gastroesofageal (GERD), yang rentan terhadap gejala seperti refluks asam, mual, rasa panas di dada, dan gangguan pencernaan.

Mengonsumsi citrus bersama kopi dapat memperparah rasa tidak nyaman di perut dan memperparah gejala refluks.

Bagi mereka yang sensitif terhadap asam, mungkin lebih baik menikmati buah citrus di waktu lain dalam sehari atau memadukannya dengan minuman non-asam.