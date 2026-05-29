Rabbany Wanadriani
Jumat, 29 Mei 2026 | 20.26 WIB

Suka Telur Rebus? Ternyata Ini Manfaatnya Jika Dikonsumsi saat Sarapan Pagi

ilustrasi telur rebus.

JawaPos.com - Mengonsumsi telur rebus memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizinya yang cukup lengkap dan baik untuk tubuh.

Telur rebus dikenal sebagai sumber protein berkualitas tinggi yang berperan penting dalam membantu pembentukan serta perbaikan jaringan otot.

Di dalamnya juga terdapat kolin yang bermanfaat untuk mendukung fungsi otak, serta vitamin D yang membantu menjaga kesehatan dan kekuatan tulang.

Tak hanya itu, telur rebus mengandung antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin yang berperan dalam menjaga kesehatan mata.

Karena kandungan nutrisinya tersebut, telur rebus cocok dijadikan menu sarapan maupun camilan sehat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian dan menunjang kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Mengutip English Jagran, berikut enam manfaat kesehatan yang bisa diperoleh dari rutin mengonsumsi telur rebus saat sarapan.

1. Melindungi mata

Senyawa antioksidan dan antiperadangan lutein dan zeaxanthin yang ditemukan dalam telur rebus sangat penting untuk menjaga kesehatan mata.

2. Meningkatkan kesejahteraan mental

Kaya akan kolin dan protein, telur rebus merupakan sumber energi yang sehat, terutama bermanfaat setelah sarapan.

