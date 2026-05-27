Sausage Frittata: Sarapan Simple yang Gurih dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Sausage Frittata dari @hello.itsmillie ini jadi menu praktis yang cocok banget untuk sarapan atau makan malam ringan. Perpaduan telur, sosis, bayam, dan keju mozzarella menghasilkan hidangan yang gurih, creamy, dan tetap terasa fresh.



Teksturnya lembut seperti omelette tebal dengan bagian atas keju yang meleleh cantik. Bayam dan tomat cherry memberi rasa segar yang balance dengan gurihnya sosis dan telur.



Selain enak, menu ini juga tinggi protein dan gampang dibuat hanya dalam satu pan. Cocok untuk menu sehat sehari-hari tanpa ribet.



Bahan-bahan

4 batang sosis cocktail

1/2 buah bawang bombay

4 butir telur

50 gram susu full cream

100 gram keju mozzarella

200 gram bayam

5 buah tomat cherry

Kaldu ayam bubuk secukupnya

Lada secukupnya



Cara Membuat

1. Siapkan campuran telur

Kocok telur bersama susu full cream, 1 sdm keju mozzarella, kaldu ayam bubuk, dan lada hingga tercampur rata.

2. Tumis bahan

Tumis bawang bombay hingga harum lalu masukkan sosis dan bayam. Masak hingga bayam layu.

3. Tuang telur

Masukkan campuran telur ke dalam pan lalu ratakan.

4. Tambahkan topping

Susun tomat cherry dan taburkan sisa mozzarella di atasnya.

5. Masak hingga matang

Masak dengan api kecil hingga bagian bawah matang dan kejunya meleleh sempurna.

6. Sajikan

Nikmati hangat sebagai sarapan atau menu makan praktis.



Sausage Frittata ini punya rasa gurih creamy dengan tekstur lembut yang bikin nyaman dimakan kapan saja. Kombinasi telur, bayam, dan mozzarella membuat menu ini terasa lebih lengkap dan mengenyangkan.



Sebagai penutup, resep ini cocok banget buat kamu yang ingin menu sehat, tinggi protein, tapi tetap simpel dan cepat dibuat di rumah!