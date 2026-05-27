10 Rekomendasi Kopitiam Legendaris hingga Modern di Jakarta untuk Sarapan Sederhana yang Lezat, Hangat, dan Penuh Kenangan

JawaPos.com - Di tengah ritme Jakarta yang serba cepat, sarapan sering kali menjadi momen singkat namun bermakna untuk mengisi energi sebelum memulai hari.

Di sinilah kopitiam hadir dengan pesonanya sendiri.

Aroma kopi autentik, roti panggang dengan selai kaya, serta telur setengah matang menciptakan suasana sarapan yang sederhana, hangat, dan memuaskan.

Kopitiam bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal suasana, nostalgia, dan tradisi yang terus hidup di tengah kota metropolitan.

Seperti yang dibagikan dalam video rekomendasi kuliner dari kanal YouTube 10 BEST ID, Jakarta memiliki banyak kopitiam menarik yang cocok untuk sarapan santai maupun nongkrong ringan.

Berikut rangkuman 10 rekomendasi kopitiam di Jakarta yang patut masuk daftar kunjungan.

1. Bibi Kelinci Kopi Tiam, Kemang

Berlokasi di kawasan Kemang, Bibi Kelinci Kopi Tiam menawarkan konsep semi permanen dengan nuansa klasik berpadu sentuhan modern.

Tempat ini buka 24 jam, menjadikannya fleksibel untuk sarapan hingga makan malam.