Freezer Penuh Saat Idul Adha? Ini 7 Cara Menyimpan Daging Kurban agar Tetap Fresh dan Tahan Lama

JawaPos.com - Hari Raya Idul Adha identik dengan momen berbagi daging kurban kepada keluarga, tetangga, hingga kerabat dekat. Nggak heran, setelah pembagian selesai, kulkas dan freezer di rumah langsung penuh oleh stok daging sapi maupun kambing yang siap diolah jadi sate, gulai, tongseng, sampai rendang.

Tapi dibalik semangat memasak saat Idul Adha, ada satu hal yang sering disepelekan, yaitu cara menyimpan daging kurban dengan benar. Banyak orang langsung memasukkan semua daging ke freezer tanpa dipilah, bahkan ada yang mencucinya terlebih dahulu. Padahal, penyimpanan yang kurang tepat bisa membuat daging cepat bau, berubah warna, bahkan mudah rusak.

Supaya daging kurban tetap segar, awet, dan aman dikonsumsi, ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan di rumah.

Dilansir JawaPos.com dari berbagai sumber, berikut 7 cara menyimpan daging kurban agar kualitasnya tetap terjaga selama Idul Adha.

Jangan Langsung Mencuci Daging

Banyak orang mengira daging harus dicuci dulu sebelum disimpan. Padahal, kebiasaan ini justru bisa membuat daging lebih cepat rusak. Air yang menempel pada permukaan daging dapat meningkatkan kelembapan dan memicu pertumbuhan bakteri penyebab bau tidak sedap.

Kalau ada darah atau kotoran yang menempel, cukup bersihkan menggunakan tisu dapur atau lap bersih. Daging baru dicuci saat akan dimasak agar kualitasnya tetap terjaga.

Potong Daging Sesuai Porsi Masak

Daripada menyimpan daging dalam satu kantong besar, lebih baik langsung membaginya sesuai kebutuhan memasak. Misalnya satu bungkus untuk sate, satu bungkus untuk sop, atau satu bungkus untuk rendang.