Libur Idul Adha 2026, Lebih dari 108 Ribu Penumpang Kereta Padati Daop 8 Surabaya

JawaPos.com - Selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/ 2026 Masehi, lebih dari 108 ribu penumpang memadati stasiun-stasiun di wilayah Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan selama periode 26 - 28 Mei 2026, tercatat 108.441 orang menggunakan kereta api jarak jauh di stasiun wilayah tersebut.

"Rinciannya 55.354 penumpang berangkat dan 53.057 penumpang tiba. Mobilitas masyarakat menggunakan KA masih cukup tinggi untuk berbagai keperluan perjalanan selama momen libur panjang," ujarnya, Kamis (28/5).

Mahendro menilai mobilitas warga Surabaya dan sekitarnya selama libur panjang Iduladha terlihat padat, terutama pada penggunaan transportasi kereta api. Lonjakan penumpang mulai tampak sejak hari pertama libur.

“Pada hari pertama libur panjang Iduladha, Rabu (27/5), sebanyak 35.672 orang naik KA jarak jauh di stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Penumpang datang tercatat lebih tinggi dibandingkan penumpang berangkat," imbuhnya

Secara rinci, sebanyak 17.418 penumpang tercatat berangkat, sedangkan 18.254 lainnya tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Mahendro menyebut hari pertama libur menjadi puncak volume penumpang.

"Tingginya volume pada awal libur panjang ini menunjukkan antusiasme masyarakat menggunakan transportasi kereta api karena dinilai aman, nyaman, tepat waktu, dan bebas kemacetan," ucap Mahendro.

Stasiun Surabaya Pasar Turi menjadi stasiun dengan volume penumpang tertinggi di Daop 8 Surabaya selama libur panjang Hari Raya Iduladha 2026, yakni 10.310 penumpang, terdiri dari 5.000 naik dan 5.310 turun.