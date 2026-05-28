11 Tips Menyimpan Daging Kurban saat Idul Adha Biar Awet dan Tetap Segar, Apa Saja?

JawaPos.com – Idul Adha selalu menghadirkan melimpahnya daging kurban yang perlu dikelola dengan baik agar tidak cepat rusak.

Tips menyimpan daging kurban dengan benar menjadi hal penting yang perlu diketahui setiap keluarga.

Penyimpanan yang tepat tidak hanya menjaga daging tetap segar dan awet, tetapi juga mempertahankan kandungan gizinya.

Dilansir dari laman Dinkes Boyolali dan Baznas pada Rabu (27/5), berikut sebelas tips menyimpan daging kurban saat Idul Adha agar tetap awet dan segar.

Cuci tangan sebelum memegang daging Langkah pertama sebelum menangani daging kurban adalah mencuci tangan menggunakan sabun hingga benar-benar bersih.

Tangan yang bersih mencegah perpindahan bakteri dari kulit ke permukaan daging yang dapat mempercepat proses pembusukan.

Kebersihan tangan menjadi fondasi utama dalam penanganan daging yang higienis sejak awal.

Langkah sederhana ini sering diabaikan padahal pengaruhnya cukup besar terhadap daya tahan daging.

Jangan langsung mencuci daging sesaat setelah diterima Daging yang baru diterima sebaiknya tidak langsung dicuci karena masih mengalami proses rigor mortis atau kekakuan otot alami.