9 Olahan Daging Kurban Selain Sate yang Praktis dan Bikin Nagih, Tanpa Arang!

JawaPos.com - Stok daging kurban melimpah tapi bingung mau masak apa selain sate? Tenang, ada banyak pilihan olahan yang lebih praktis, tanpa perlu repot menyiapkan arang, tetapi tetap menggugah selera.

Kuncinya terletak pada pemilihan bumbu yang pas serta teknik memasak sederhana agar daging tetap empuk, juicy, dan bumbunya meresap sempurna hingga ke dalam. Mulai dari hidangan berkuah hangat, tumisan bercita rasa gurih, hingga menu rumahan yang mudah dibuat dengan bahan sederhana, semuanya bisa jadi pilihan untuk mengolah stok daging kurban agar tidak membosankan.

Melansir dari banksinarmas.com dan cookpad.com, berikut rekomendasi olahan daging kurban selain sate yang lebih praktis, mudah dibuat, dan tetap lezat untuk dicoba di rumah bersama keluarga:

Baca Juga:8 Cara Menjaga Kolesterol dan Gula Darah Tetap Stabil saat Banyak Makan Daging Kurban

1. Rendang

Rendang adalah olahan daging yang tidak pernah gagal memuaskan selera. Daging sapi dimasak perlahan bersama santan dan rempah-rempah hingga kering dan bumbunya meresap sempurna ke setiap serat daging. Selain lezat, rendang juga tahan lama hingga beberapa hari di suhu ruang, menjadikannya solusi ideal saat daging kurban berlimpah.

2. Semur Daging Sapi

Semur menawarkan cita rasa manis gurih yang khas dari perpaduan kecap manis dan rempah seperti cengkeh, pala, dan kayu manis. Daging sapi yang diiris berlawanan arah serat lalu dimasak hingga bumbu meresap menghasilkan tekstur empuk yang sempurna. Makin nikmat disantap bersama nasi putih hangat dan taburan bawang goreng.

3. Daging Sapi Teriyaki

Pilihan modern yang sangat praktis dan disukai semua usia. Irisan daging sapi dimarinasi dalam campuran saus teriyaki, kecap manis, bawang putih, dan jahe halus selama 30–45 menit, lalu ditumis bersama bawang bombay hingga matang. Hasilnya adalah olahan daging manis gurih ala restoran yang bisa tersaji dalam waktu singkat.