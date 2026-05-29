Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 29 Mei 2026 | 16.06 WIB

Jika Seseorang Tertarik Padamu Tanpa Mengatakannya, Mereka Sering Kali Akan Menunjukkan 7 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tertarik padamu tanpa mengatakannya (Magnific/jcomp) - Image

seseorang yang tertarik padamu tanpa mengatakannya (Magnific/jcomp)


JawaPos.com - Tidak semua orang berani mengatakan secara langsung bahwa mereka menyukai seseorang.
Sebagian orang memilih diam, menyembunyikan perasaannya, atau menunggu waktu yang tepat sebelum mengungkapkan isi hatinya.

Namun menariknya, psikologi menunjukkan bahwa perasaan tertarik jarang benar-benar bisa disembunyikan sepenuhnya.

Tubuh, kebiasaan, dan cara seseorang berinteraksi sering kali “membocorkan” apa yang sebenarnya mereka rasakan—bahkan ketika mulut mereka mengatakan tidak ada apa-apa.

Itulah mengapa banyak ketertarikan emosional muncul lewat sinyal kecil yang tampak sepele, tetapi sebenarnya memiliki makna besar.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 perilaku halus yang sering ditunjukkan seseorang ketika mereka tertarik padamu tanpa mengatakannya secara langsung.

1. Mereka Selalu Mencari Alasan untuk Menghubungimu

Seseorang yang tertarik padamu biasanya tidak ingin hubungan kalian berhenti begitu saja.

Mereka akan mencari alasan kecil untuk tetap terhubung, bahkan jika alasannya sebenarnya tidak terlalu penting.

Misalnya:

Mengirim meme yang mengingatkan mereka padamu
Bertanya hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa dicari sendiri
Mengomentari story media sosialmu
Mengirim pesan “random” hanya untuk membuka percakapan

Dari sudut pandang psikologi, ini disebut sebagai proximity-seeking behavior—dorongan alami untuk menciptakan kedekatan dengan seseorang yang disukai.

Menariknya, orang yang benar-benar tertarik biasanya tidak sadar bahwa mereka melakukan ini terlalu sering.

Bagi mereka, itu terasa alami. Tetapi bagi orang luar, pola itu terlihat jelas: mereka selalu menemukan jalan kembali kepadamu.

2. Mereka Mengingat Detail Kecil Tentang Dirimu

Kebanyakan orang mudah lupa pada percakapan biasa. Namun ketika seseorang tertarik secara emosional, otaknya memberi perhatian ekstra pada hal-hal yang berkaitan dengan orang yang disukai.

Akibatnya, mereka sering mengingat detail kecil yang bahkan mungkin kamu sendiri sudah lupa.

Contohnya:

Kopi favoritmu
Lagu yang pernah kamu sebutkan
Tanggal penting dalam hidupmu
Cerita kecil yang pernah kamu bagikan
Kebiasaan unikmu

Dalam psikologi hubungan, perhatian terhadap detail adalah tanda keterlibatan emosional.

Orang yang tidak tertarik biasanya hanya mendengar untuk merespons.

Tetapi orang yang menyukai seseorang mendengar untuk mengingat.

Dan itu perbedaan besar.

3. Bahasa Tubuh Mereka Berubah Saat Bersamamu

Tubuh sering kali lebih jujur daripada kata-kata. Ketika seseorang tertarik padamu, ada banyak perubahan kecil dalam bahasa tubuh mereka yang muncul secara otomatis.

Misalnya:

Mereka lebih sering menatapmu
Tubuh mereka mengarah ke arahmu saat berbicara
Mereka tersenyum lebih banyak di dekatmu
Mereka tampak lebih gugup atau canggung
Mereka tanpa sadar menirukan gerakanmu

Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai mirroring.

Ketika seseorang merasa terhubung secara emosional, otak cenderung meniru ekspresi, nada bicara, atau gerakan lawan bicara sebagai bentuk kedekatan sosial.

Karena itu, ketertarikan sering kali bukan tentang apa yang dikatakan seseorang—tetapi bagaimana tubuh mereka bereaksi saat berada di dekatmu.

4. Mereka Selalu Punya Waktu untukmu

Semua orang sibuk. Tetapi ketika seseorang benar-benar tertarik, mereka biasanya akan “menciptakan ruang” untukmu di tengah kesibukannya.

Mereka mungkin:

Membalas pesanmu lebih cepat dibanding orang lain
Menyempatkan diri bertemu meski jadwal padat
Tetap melanjutkan percakapan meski sebenarnya lelah
Memberi perhatian penuh ketika bersamamu

Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia secara alami memprioritaskan hal-hal yang memiliki nilai emosional tinggi bagi mereka.

Jadi ketika seseorang terus meluangkan energi, perhatian, dan waktu untukmu, itu sering kali bukan kebetulan. Itu adalah investasi emosional.

5. Mereka Tampak Sedikit Cemburu, Meski Berusaha Menyembunyikannya

Kecemburuan ringan adalah salah satu sinyal paling umum dari ketertarikan yang tidak diungkapkan.

Bukan kecemburuan posesif atau berlebihan, melainkan perubahan kecil dalam sikap ketika kamu dekat dengan orang lain.

Contohnya:

Mereka tiba-tiba lebih pendiam
Mereka penasaran dengan siapa yang sedang dekat denganmu
Mereka bercanda tentang orang yang menyukaimu
Nada bicara mereka berubah ketika kamu membahas orang lain

Dalam psikologi evolusioner, rasa cemburu muncul karena adanya keterikatan emosional dan rasa takut kehilangan perhatian dari seseorang yang dianggap penting.

Karena itu, bahkan orang yang paling tenang sekalipun sering menunjukkan tanda-tanda kecil kecemburuan ketika mereka diam-diam menyukai seseorang.

6. Mereka Menjadi Versi Terbaik dari Diri Mereka Saat Ada Kamu

Pernah memperhatikan seseorang yang tiba-tiba terlihat lebih rapi, lebih lucu, atau lebih percaya diri ketika berada di dekatmu?

Itu bukan kebetulan.

Ketika seseorang tertarik secara romantis, mereka cenderung ingin tampil lebih menarik di hadapan orang yang disukai.

Mereka mungkin:

Lebih memperhatikan penampilan
Berusaha membuatmu tertawa
Menjadi lebih ramah
Lebih aktif dalam percakapan
Mencoba terlihat mengesankan

Psikologi menyebut ini sebagai impression management—usaha sadar maupun tidak sadar untuk menciptakan kesan positif pada seseorang yang penting bagi mereka.

Singkatnya, mereka ingin kamu melihat sisi terbaik mereka.

7. Intuisi Kamu Terus Merasakannya

Kadang-kadang, tanda paling kuat justru datang dari perasaanmu sendiri.

Manusia memiliki kemampuan membaca sinyal sosial yang sangat kompleks, bahkan tanpa disadari.

Itulah sebabnya kamu kadang bisa “merasakan” ketika seseorang menyukaimu, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya secara langsung.

Mungkin tidak ada satu tanda besar yang jelas.

Tetapi ada banyak sinyal kecil yang terus berulang:

Cara mereka memandangmu
Energi mereka saat berbicara denganmu
Perhatian kecil yang mereka berikan
Kehadiran mereka yang konsisten

Otak bawah sadar sering menangkap pola-pola ini lebih cepat daripada logika sadar kita.

Dan sering kali, intuisi muncul karena sebenarnya kamu sudah melihat semua tandanya—hanya belum menyusunnya menjadi satu gambaran utuh.

Ketertarikan tidak selalu hadir dalam bentuk pengakuan langsung. Sering kali, ia muncul lewat perhatian kecil, bahasa tubuh, konsistensi, dan cara seseorang membuatmu merasa diperhatikan.

Tentu saja, tidak semua perilaku ini otomatis berarti cinta atau ketertarikan romantis.

Beberapa orang memang hangat secara alami. Namun ketika beberapa tanda ini muncul bersamaan dan terjadi secara konsisten, kemungkinan besar ada perasaan yang sedang mereka sembunyikan.

Karena pada akhirnya, meskipun kata-kata bisa disimpan rapat, perilaku manusia sering kali berbicara lebih jujur daripada yang mereka sadari.***
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Orang yang Jarang Mengunggah Sesuatu di Media Sosial dan Lebih Memilih Menjaga Privasi Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Halus Ini Menuru - Image
Kepribadian

Orang yang Jarang Mengunggah Sesuatu di Media Sosial dan Lebih Memilih Menjaga Privasi Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Halus Ini Menuru

Sabtu, 30 Mei 2026 | 20.58 WIB

Orang yang Meremehkan Hari Ulang Tahun Mereka, Biasanya Menunjukkan 5 Perilaku Berikut Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Meremehkan Hari Ulang Tahun Mereka, Biasanya Menunjukkan 5 Perilaku Berikut Ini Menurut Psikologi

Jumat, 29 Mei 2026 | 20.27 WIB

6 Perilaku Ini Dimiliki oleh Orang yang Punya Banyak Kenalan Namun Tak Punya Teman Dekat - Image
Kepribadian

6 Perilaku Ini Dimiliki oleh Orang yang Punya Banyak Kenalan Namun Tak Punya Teman Dekat

Jumat, 29 Mei 2026 | 16.48 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore