Resmi Hadir di Indonesia, Bidik Gaya Hidup Aktif hingga Komunitas Urban

Minuman isotonik global Powerade resmi hadir di Indonesia melalui kampanye “POWER YOUR HYDRATION: Isotonik Untuk Hidup Aktifmu.” (Istimewa)
JawaPos.com - Minuman isotonik global Powerade resmi hadir di Indonesia melalui kampanye “POWER YOUR HYDRATION: Isotonik Untuk Hidup Aktifmu”. Kehadiran produk ini menyasar masyarakat urban dengan mobilitas tinggi, komunitas olahraga, hingga atlet yang membutuhkan dukungan hidrasi saat beraktivitas.
“Indonesia adalah bangsa yang terus bergerak,” ujar President Director Coca-Cola Indonesia Eva Lusiana. Ia mengatakan Powerade hadir untuk mendukung masyarakat tetap berada dalam performa optimal, baik saat berolahraga, bekerja, maupun menjalani aktivitas harian di kota besar.
Didukung kemitraan global Coca-Cola dengan FIFA World Cup, Powerade membawa pengalaman hidrasi yang selama ini identik dengan dunia olahraga profesional ke pasar Indonesia. Produk ini diperkenalkan dalam dua varian yang disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas masyarakat modern.
Powerade Active Blue ditujukan bagi mereka yang aktif berolahraga dengan intensitas tinggi, seperti latihan gym, lari jarak jauh, hingga pertandingan sepak bola. Varian ini dilengkapi formula elektrolit ION4 untuk membantu mengganti cairan dan mineral tubuh yang hilang melalui keringat.
Sementara itu, Powerade Active White dirancang untuk mendampingi aktivitas sehari-hari, mulai dari berjalan kaki, mobilitas di ruang publik, hingga kegiatan luar ruang seperti Car Free Day. Formula elektrolit yang digunakan tetap sama, namun dikemas untuk penggunaan yang lebih fleksibel dalam rutinitas harian.
Brand Representative Powerade dari Coca-Cola Indonesia, Chintamy Ruliana Dewi, mengatakan setiap progres dibangun lewat konsistensi dan dukungan yang tepat. Karena itu, Powerade ingin hadir sebagai partner hidrasi untuk masyarakat aktif maupun atlet profesional.
Dalam peluncurannya di Jakarta, Powerade juga menghadirkan inisiatif “City Powerground” yang mengubah sejumlah titik publik di kawasan Jalan Sudirman menjadi area interaktif bertema olahraga. Aktivasi ini akan berlanjut melalui festival “The Power Arena” di Taman Literasi pada 4–5 Juli mendatang.
Festival tersebut menghadirkan berbagai aktivitas komunitas seperti fun run 3K, football drills, HIIT workout, basketball shootout, yoga, hingga sesi pemanasan bersama. Konsep ini dirancang untuk mengajak masyarakat menikmati olahraga dengan suasana yang lebih dekat dengan kehidupan urban sehari-hari.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah