Resmi Hadir di Indonesia, Bidik Gaya Hidup Aktif hingga Komunitas Urban

JawaPos.com - Minuman isotonik global Powerade resmi hadir di Indonesia melalui kampanye “POWER YOUR HYDRATION: Isotonik Untuk Hidup Aktifmu”. Kehadiran produk ini menyasar masyarakat urban dengan mobilitas tinggi, komunitas olahraga, hingga atlet yang membutuhkan dukungan hidrasi saat beraktivitas.

“Indonesia adalah bangsa yang terus bergerak,” ujar President Director Coca-Cola Indonesia Eva Lusiana. Ia mengatakan Powerade hadir untuk mendukung masyarakat tetap berada dalam performa optimal, baik saat berolahraga, bekerja, maupun menjalani aktivitas harian di kota besar.

Didukung kemitraan global Coca-Cola dengan FIFA World Cup, Powerade membawa pengalaman hidrasi yang selama ini identik dengan dunia olahraga profesional ke pasar Indonesia. Produk ini diperkenalkan dalam dua varian yang disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas masyarakat modern.

Powerade Active Blue ditujukan bagi mereka yang aktif berolahraga dengan intensitas tinggi, seperti latihan gym, lari jarak jauh, hingga pertandingan sepak bola. Varian ini dilengkapi formula elektrolit ION4 untuk membantu mengganti cairan dan mineral tubuh yang hilang melalui keringat.

Sementara itu, Powerade Active White dirancang untuk mendampingi aktivitas sehari-hari, mulai dari berjalan kaki, mobilitas di ruang publik, hingga kegiatan luar ruang seperti Car Free Day. Formula elektrolit yang digunakan tetap sama, namun dikemas untuk penggunaan yang lebih fleksibel dalam rutinitas harian.

Brand Representative Powerade dari Coca-Cola Indonesia, Chintamy Ruliana Dewi, mengatakan setiap progres dibangun lewat konsistensi dan dukungan yang tepat. Karena itu, Powerade ingin hadir sebagai partner hidrasi untuk masyarakat aktif maupun atlet profesional.

Dalam peluncurannya di Jakarta, Powerade juga menghadirkan inisiatif “City Powerground” yang mengubah sejumlah titik publik di kawasan Jalan Sudirman menjadi area interaktif bertema olahraga. Aktivasi ini akan berlanjut melalui festival “The Power Arena” di Taman Literasi pada 4–5 Juli mendatang.