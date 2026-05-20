Kerap Hadir Meskipun dalam Keadaan Sulit? 8 Ciri Ini Menjelaskan Diri Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hidup tidak pernah benar-benar berjalan mulus. Ada fase ketika semuanya terasa ringan, tetapi ada juga masa ketika hari-hari dipenuhi tekanan, ketidakpastian, kehilangan, kegagalan, atau rasa lelah yang sulit dijelaskan.

Dalam kondisi seperti itu, banyak orang memilih mundur, menyerah, atau menghilang sejenak dari tanggung jawab dan hubungan mereka.

Namun ada sebagian orang yang tetap hadir.

Mereka tetap datang bekerja meski sedang menghadapi masalah pribadi. Mereka tetap mendengarkan orang lain walau pikirannya sendiri penuh beban. Mereka tetap menjalani hidup, selangkah demi selangkah, bahkan ketika energi mental terasa hampir habis.

Menurut psikologi, kemampuan untuk tetap hadir dalam keadaan sulit bukan sekadar soal “kuat” atau “keras kepala”. Ada kualitas mental dan emosional tertentu yang membuat seseorang mampu bertahan dan tetap terhubung dengan kehidupan, meski sedang diterpa badai.

DIlansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), jika Anda termasuk orang yang terus hadir meskipun dalam keadaan sulit, delapan ciri berikut mungkin menggambarkan diri Anda.

1. Anda memiliki resiliensi emosional yang tinggi

Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami tekanan, kegagalan, atau trauma. Orang yang resilien bukan berarti tidak pernah merasa sedih, marah, atau kecewa. Mereka tetap merasakan semuanya.

Bedanya, mereka tidak membiarkan emosi negatif menguasai seluruh hidupnya.