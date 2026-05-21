Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 21 Mei 2026 | 20.39 WIB

Deretan Side Hustle untuk Gen Z, Mengubah Passion Jadi Ladang Cuan Tambahan Setiap Bulan

Ilustrasi content creator/freepik - Image

Ilustrasi content creator/freepik

JawaPos.com-Kebutuhan yang semakin meningkat dan tiada habisnya membuat sebagian orang harus bekerja mengambil side hustle.

Terutama bagi Gen Z saat ini. Side hustle dipandang dapat menambah pendapatan mereka disamping dari pekerjaan utama. Selain itu, side hustle ini dapat dijadikan wadah untuk mengembangkan passion. 

Pekerjaan ini bisa membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan dapat menjadi lebih menguntungkan apabila menghasilkan pendapatan yang lebih besar.

Mengutip informasi dari laman prudential dan mebiso pada Kamis (21/5), berikut adalah side hustle yang bisa dijalankan Gen Z untuk menambah pundi-pundi cuan sekaligus mengembangkan passion di bidang yang mereka inginkan. 

Content Creator banyak dijadikan side hustle bagi banyak Gen Z. hanya dengan bermodalkan HP dan internet, anda sudah bisa menghasilkan cuan yang melimpah. Konten yang bisa diunggah juga beragam mulai dari vlog, mini vlog,  a day in my life, fashion, beauty, musik, sampai kuliner. 

Anda yang memiliki keahlian menggambar, bisa membuka jasa sebagai ilustrator digital. Peluang ini bisa anda manfaatkan pada brand-brand luar yang sedang mencari desain logo, produk, atau katalog.

Jasa make up juga bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan. Anda bisa membuka jasa ini melalui sosial media. Make up artist banyak dicari saat acara wisuda, pernikahan, photoshoot, dan acara-acara penting lainnya.

Produk skincare lokal kini mulai banyak membuka reseller. Anda bisa mempromosikan dan menjual kembali produk tersebut kepada masyarakat, sekaligus membantu memperkenalkan brand skincare agar semakin dikenal luas. Nantinya, anda akan mendapatkan komisi setiap kali produk berhasil terjual.  

Affiliation adalah salah satu side hustle yang paling populer saat ini. Anda hanya perlu memfoto produk dan mencantumkan link affiliate di platform sosial media. Nantinya, anda akan mendapatkan komisi setiap kali link tersebut di klik dan produk berhasil terjual. Cara ini tergolong mudah dan cocok bagi anda yang hobi checkout barang-barang online. 

Thrift shop dan benda-benda second masih menjadi bisnis yang digemari anak muda. Untuk memulainya, anda bisa membuat akun media sosial lalu membuka thrift shop yang menjual pakaian, sepatu bekas, atau merch yang masih memiliki daya jual.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
3 Shio yang Bakal Banyak Ketiban Cuan di Sepanjang Tahun 2026 Menurut Ramalan Feng Shui - Image
Zodiak

3 Shio yang Bakal Banyak Ketiban Cuan di Sepanjang Tahun 2026 Menurut Ramalan Feng Shui

Selasa, 19 Mei 2026 | 23.05 WIB

3 Weton yang Hidupnya akan Penuh Cuan Sepanjang Tahun 2026 Menurut Primbon Jawa, Hidup Makin Sukses Banyak Rezeki - Image
Zodiak

3 Weton yang Hidupnya akan Penuh Cuan Sepanjang Tahun 2026 Menurut Primbon Jawa, Hidup Makin Sukses Banyak Rezeki

Selasa, 19 Mei 2026 | 03.34 WIB

Melihat Aksi Warga Rorotan yang Melakukan Pilah Sampah, Kelola Puluhan Ton Sampah jadi Cuan sampai Minyak Jelantah untuk Semen Masjid - Image
Jabodetabek

Melihat Aksi Warga Rorotan yang Melakukan Pilah Sampah, Kelola Puluhan Ton Sampah jadi Cuan sampai Minyak Jelantah untuk Semen Masjid

Jumat, 15 Mei 2026 | 13.30 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore