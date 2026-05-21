Deretan Side Hustle untuk Gen Z, Mengubah Passion Jadi Ladang Cuan Tambahan Setiap Bulan

Ilustrasi content creator/freepik
JawaPos.com-Kebutuhan yang semakin meningkat dan tiada habisnya membuat sebagian orang harus bekerja mengambil side hustle.
Terutama bagi Gen Z saat ini. Side hustle dipandang dapat menambah pendapatan mereka disamping dari pekerjaan utama. Selain itu, side hustle ini dapat dijadikan wadah untuk mengembangkan passion.
Pekerjaan ini bisa membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan dapat menjadi lebih menguntungkan apabila menghasilkan pendapatan yang lebih besar.
Mengutip informasi dari laman prudential dan mebiso pada Kamis (21/5), berikut adalah side hustle yang bisa dijalankan Gen Z untuk menambah pundi-pundi cuan sekaligus mengembangkan passion di bidang yang mereka inginkan.
Content Creator
Content Creator banyak dijadikan side hustle bagi banyak Gen Z. hanya dengan bermodalkan HP dan internet, anda sudah bisa menghasilkan cuan yang melimpah. Konten yang bisa diunggah juga beragam mulai dari vlog, mini vlog, a day in my life, fashion, beauty, musik, sampai kuliner.
Illustrator Digital
Anda yang memiliki keahlian menggambar, bisa membuka jasa sebagai ilustrator digital. Peluang ini bisa anda manfaatkan pada brand-brand luar yang sedang mencari desain logo, produk, atau katalog.
MUA Freelancer
Jasa make up juga bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan. Anda bisa membuka jasa ini melalui sosial media. Make up artist banyak dicari saat acara wisuda, pernikahan, photoshoot, dan acara-acara penting lainnya.
Resseler Skincare
Produk skincare lokal kini mulai banyak membuka reseller. Anda bisa mempromosikan dan menjual kembali produk tersebut kepada masyarakat, sekaligus membantu memperkenalkan brand skincare agar semakin dikenal luas. Nantinya, anda akan mendapatkan komisi setiap kali produk berhasil terjual.
Affiliator
Affiliation adalah salah satu side hustle yang paling populer saat ini. Anda hanya perlu memfoto produk dan mencantumkan link affiliate di platform sosial media. Nantinya, anda akan mendapatkan komisi setiap kali link tersebut di klik dan produk berhasil terjual. Cara ini tergolong mudah dan cocok bagi anda yang hobi checkout barang-barang online.
Thrift Shop
Thrift shop dan benda-benda second masih menjadi bisnis yang digemari anak muda. Untuk memulainya, anda bisa membuat akun media sosial lalu membuka thrift shop yang menjual pakaian, sepatu bekas, atau merch yang masih memiliki daya jual.
