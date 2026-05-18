17 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Malang Kekinian hingga Legendaris, Wajib Dibawa Pulang Saat Liburan

Ilustrasi oleh-oleh khas Malang (Instagram @nitipkittinpastiasik)

JawaPos.com - Malang bukan hanya terkenal dengan udara sejuk dan destinasi wisatanya yang menarik, tetapi juga memiliki beragam oleh-oleh khas yang selalu diburu wisatawan.

Mulai dari makanan tradisional, camilan kekinian, hingga kerajinan khas daerah, semuanya bisa menjadi buah tangan untuk keluarga maupun sahabat.

Dilansir dari laman Paxel dan Santika Indonesia Hotels & Resorts, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Malang yang layak masuk daftar belanja saat berkunjung ke Kota Apel.

1. Lapis Kukus Tugu Malang

Lapis Kukus Tugu Malang menjadi salah satu oleh-oleh modern yang banyak diminati wisatawan.

Kue lapis ini memiliki tekstur lembut dengan aneka pilihan rasa seperti original, cokelat, keju, hingga varian buah. Kemasannya yang praktis juga membuatnya mudah dibawa sebagai buah tangan.

2. Apel Malang

Belum lengkap rasanya berkunjung ke Malang tanpa membawa pulang apel khasnya. Apel Malang dikenal memiliki rasa manis sedikit asam dengan tekstur renyah.

Buah ini menjadi ikon daerah sekaligus oleh-oleh paling populer yang selalu dicari wisatawan.

3. Keramik Dinoyo

Selain kuliner, Malang juga terkenal dengan sentra keramik Dinoyo. Produk kerajinan ini hadir dalam bentuk vas bunga, piring hias, cangkir, hingga dekorasi rumah dengan motif menarik. Cocok dijadikan suvenir khas yang tahan lama.

4. Malang Strudel