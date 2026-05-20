9 Kuliner Sup Iga Legendaris di Semarang yang Tetap Ramai Pembeli dari Dulu hingga Sekarang

Ilustrasi sup iga di Semarang. (Magnific)
JawaPos.Com - Semarang tidak hanya terkenal dengan lumpia, tahu gimbal, nasi ayam, dan bandeng presto, tetapi juga memiliki banyak pilihan kuliner berkuah yang cocok untuk dinikmati kapan saja.
Salah satu menu yang selalu punya penggemar setia adalah sup iga. Hidangan ini menawarkan perpaduan sempurna antara kuah hangat kaya rempah, aroma yang menggugah selera, serta potongan iga sapi empuk yang membuat setiap suapan terasa memuaskan.
Sup iga menjadi pilihan favorit untuk makan siang, makan malam, hingga comfort food saat cuaca sedang sejuk atau hujan.
Ada yang mempertahankan resep tradisional dengan kuah gurih khas Nusantara, ada pula yang menawarkan konsep modern dengan porsi premium.
Beberapa tempat bahkan sudah menjadi langganan warga lokal selama bertahun-tahun karena rasa yang konsisten dan kualitas iga yang tetap terjaga.
Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan sup iga legendaris di Semarang yang tetap ramai dari dulu hingga sekarang.
1. Sop Iga Pak Widodo
Sop Iga Pak Widodo menjadi salah satu tempat makan yang cukup dikenal di Semarang bagi pencinta olahan iga sapi dengan cita rasa gurih khas rumahan.
Tempat ini banyak dikunjungi pelanggan karena kuah sopnya terasa hangat, kaya rempah, dan memiliki rasa kaldu yang cukup kuat tanpa terasa berlebihan.
Potongan iganya juga terkenal empuk dengan daging yang cukup tebal sehingga memberikan sensasi makan yang memuaskan.
Selain rasa kuahnya yang nikmat, banyak pelanggan menyukai aroma rempah yang terasa sejak hidangan disajikan.
Perpaduan antara kuah gurih, daging lembut, dan nasi hangat membuat menu di sini cocok dinikmati saat makan siang maupun malam bersama keluarga.
Tempat makan ini juga memiliki suasana yang cukup nyaman dan sederhana sehingga membuat pengunjung betah untuk bersantai sambil menikmati hidangan.
Untuk menikmati berbagai menu di Sop Iga Pak Widodo, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp40.000 hingga Rp85.000 per orang.
