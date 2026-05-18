16 Soto Daging Paling Legendaris di Surabaya, Wajib Dicoba Saat Berburu Kuliner Khas Jawa Timur

JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai salah satu surga kuliner di Jawa Timur dengan ragam makanan khas yang menggoda selera.

Selain rawon, rujak cingur, lontong balap, dan sate klopo, soto daging juga menjadi salah satu kuliner legendaris yang punya tempat spesial di hati masyarakat.

Hidangan berkuah hangat ini selalu menjadi pilihan tepat untuk sarapan, makan siang, hingga santapan saat cuaca sedang mendung.

Dengan kuah gurih kaya rempah, potongan daging empuk, dan pelengkap seperti sambal, jeruk nipis, perkedel, atau koya, soto daging menghadirkan pengalaman makan yang sederhana namun begitu memuaskan.

Di Surabaya, ada banyak tempat makan soto daging yang sudah dikenal luas karena rasa autentiknya yang konsisten selama bertahun-tahun.

Beberapa bahkan menjadi legenda kuliner dengan pelanggan setia lintas generasi.

Setiap tempat biasanya punya karakter kuah yang berbeda, ada yang lebih bening dengan rasa ringan namun gurih, ada pula yang lebih kaya rempah dengan sensasi rasa yang kuat.

Inilah yang membuat berburu soto daging di Surabaya selalu menarik bagi pencinta kuliner tradisional.

Dilansir dari Google Maps, inilah enam belas soto daging paling legendaris di Surabaya dan wajib dicoba saat berburu kuliner khas Jawa Timur.

1. Soto Daging Pak Sadi

Soto Daging Pak Sadi menjadi salah satu kuliner favorit di Surabaya bagi pencinta makanan berkuah dengan cita rasa tradisional yang cukup kuat.

Tempat ini dikenal dengan kuah soto yang gurih, kaya rempah, namun tetap terasa ringan dan nyaman di lidah.

Potongan daging sapi yang digunakan cukup empuk dengan ukuran yang lumayan besar sehingga memberikan sensasi makan yang memuaskan.

Aroma bawang goreng dan rempah khas Jawa Timur juga terasa cukup dominan, membuat soto di sini semakin menggoda ketika disajikan hangat.