Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 20 Mei 2026 | 21.09 WIB

6 Tanda Kulit Kepala Mengalami Kerusakan Akibat Pewarna Rambut, Salah Satunya Adanya Rasa Gatal!

ilustrasi orang dengan rambut rontok. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Pewarnaan rambut atau hair colouring kini tidak hanya dilakukan untuk menutupi uban, tetapi juga menjadi bagian dari perawatan dan penampilan rambut. Namun, di balik manfaatnya, proses pewarnaan rambut tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi rambut maupun kulit kepala.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kandungan bahan kimia berbahaya, banyak orang mulai lebih selektif dalam memilih produk pewarna rambut yang digunakan. Pasalnya, penggunaan pewarna rambut berbahan kimia secara berlebihan dapat memicu berbagai masalah pada kulit kepala.

Kulit kepala sebenarnya mampu memberikan tanda-tanda tertentu sebagai peringatan bahwa rambut membutuhkan jeda dari penggunaan pewarna yang terlalu keras.

Dikutip dari English Jagran, terdapat enam tanda yang menunjukkan bahwa kulit kepala Anda perlu beristirahat dari pewarna rambut berbahan kimia.

1. Gatal atau sensasi terbakar

Jika Anda mengalami rasa terbakar, gatal, atau sangat kencang di kulit kepala selama/setelah mewarnai rambut, itu adalah reaksi terhadap bahan-bahan keras, termasuk amonia, PPD, dan hidrogen peroksida (HPO).

2. Kulit kepala kering dan mengelupas

Jika kulit kepala Anda terasa kering atau mengelupas setelah mewarnai rambut, itu adalah indikasi jelas bahwa kulit kepala Anda kekurangan kelembapan.

Banyak produk yang mengandung banyak bahan kimia menghilangkan minyak alami dari kulit kepala Anda dan merusak lapisan pelindung normal kulit kepala Anda.

3. Peningkatan kerontokan rambut

Apakah Anda menemukan lebih banyak rambut rontok dari biasanya di sisir setelah mewarnai rambut?

Kemungkinan besar rambut Anda patah atau akarnya melemah akibat penggunaan bahan kimia keras yang berulang kali pada rambut Anda. 

4. Kemerahan dan iritasi

Jika kulit kepala Anda menunjukkan kemerahan yang terlihat atau terasa sensitif setelah menggunakan pewarna rambut berbahan kimia keras, rambut Anda sedang mengalami stres.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
5 Tips agar Rambut Wangi dan Beraroma Segar di Cuaca Panas  - Image
Lifestyle

5 Tips agar Rambut Wangi dan Beraroma Segar di Cuaca Panas 

Rabu, 13 Mei 2026 | 02.34 WIB

Mengenal Kondisi Albino Lebih Dalam: Tidak Hanya Kulit Pucat dan Rambut Putih, Tapi Juga Resiko Penyakit Lainnya - Image
Kesehatan

Mengenal Kondisi Albino Lebih Dalam: Tidak Hanya Kulit Pucat dan Rambut Putih, Tapi Juga Resiko Penyakit Lainnya

Senin, 11 Mei 2026 | 05.17 WIB

Pria yang Tidak Pernah Mengubah Gaya Rambutnya Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi, Penasaran? - Image
Kepribadian

Pria yang Tidak Pernah Mengubah Gaya Rambutnya Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi, Penasaran?

Minggu, 3 Mei 2026 | 22.34 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore