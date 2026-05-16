5 Penyebab Pigmentasi Pada Wajah, Ada Perubahan Hormon hingga Penuaan

JawaPos.com – Ada banyak cara mengurangi pigmentasi pada wajah, dimana tidak hanya mengacu pada warna kulit, tetapi perlu memahami melanin terlebih dahulu.

Dilansir dari Health Shots, Sabtu (16/5), ini adalah jenis pigmen yang diproduksi oleh sel kulit khusus yang disebut melanosit.

Jika ada masalah pigmentasi kulit, kita akan melihat warna kulit yang tidak merata, atau bercak gelap di wajah dan bagian tubuh lainnya.

1. Paparan sinar matahari

Seringkali orang tidak sadar, bahwa paparan sinar matahari yang berlebihan memicu kulit untuk memproduksi lebih banyak melanin sebagai respons perlindungan.

Seiring waktu, efek paparan matahari ini menyebabkan perkembangan bintik-bintik dan warna kulit yang tidak merata.

2. Perubahan hormon

Fluktuasi hormon, seringkali selama kehamilan dapat menyebabkan pigmentasi kulit, biasanya muncul di area gelap dan bercak-bercak di pipi, dahi, atau bibir atas

3. Cedera Kulit