6 Model Tas Kulit yang Fleksibel untuk Kerja hingga Hangout, Gaya Simpel ala Berlin Kembali Dilirik

Ilustrasi tas sebagai salah satu elemen fashion penunjang gaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Tas kulit dengan desain simpel dan multifungsi kembali menjadi pilihan banyak orang, terutama untuk menunjang aktivitas harian yang semakin dinamis. Tren ini terlihat dari hadirnya kembali Liebeskind Berlin menghadirkan koleksi tas bergaya kontemporer khas Jerman yang mengutamakan fungsi tanpa meninggalkan sentuhan modern.
Brand asal Berlin tersebut dikenal lewat desain yang cenderung minimalis, fleksibel dipadukan dengan berbagai gaya berpakaian, sekaligus mengedepankan material kulit premium. Karakter inilah yang membuat tas model satchel, hobo, hingga crossbody kembali diminati sebagai item fesyen yang tidak hanya mengikuti tren sesaat.
Dalam beberapa tahun terakhir, tas dengan desain timeless memang semakin dicari karena dianggap lebih mudah digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bekerja, bepergian, hingga aktivitas santai sehari-hari. Selain praktis, model seperti ini juga dinilai lebih aman untuk investasi gaya jangka panjang.
Perubahan gaya hidup membuat banyak orang kini lebih memilih tas yang bisa digunakan dalam berbagai situasi. Tidak sedikit konsumen yang mulai mengurangi pembelian tas musiman dan beralih ke desain yang lebih versatile. Ciri tas yang kini banyak dicari umumnya meliputi:
- Desain simpel dan tidak berlebihan
- Warna netral yang mudah dipadukan
- Kompartemen praktis untuk aktivitas mobile
- Material yang awet digunakan jangka panjang
- Siluet yang tetap relevan lintas tren
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat