6 Model Tas Kulit yang Fleksibel untuk Kerja hingga Hangout, Gaya Simpel ala Berlin Kembali Dilirik

JawaPos.com - Tas kulit dengan desain simpel dan multifungsi kembali menjadi pilihan banyak orang, terutama untuk menunjang aktivitas harian yang semakin dinamis. Tren ini terlihat dari hadirnya kembali Liebeskind Berlin menghadirkan koleksi tas bergaya kontemporer khas Jerman yang mengutamakan fungsi tanpa meninggalkan sentuhan modern.

Brand asal Berlin tersebut dikenal lewat desain yang cenderung minimalis, fleksibel dipadukan dengan berbagai gaya berpakaian, sekaligus mengedepankan material kulit premium. Karakter inilah yang membuat tas model satchel, hobo, hingga crossbody kembali diminati sebagai item fesyen yang tidak hanya mengikuti tren sesaat.

Dalam beberapa tahun terakhir, tas dengan desain timeless memang semakin dicari karena dianggap lebih mudah digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bekerja, bepergian, hingga aktivitas santai sehari-hari. Selain praktis, model seperti ini juga dinilai lebih aman untuk investasi gaya jangka panjang.

Baca Juga:6 Trik Sederhana untuk Mencegah Debu di Rumah Anda

Kenapa Tas Multifungsi Semakin Digemari? Perubahan gaya hidup membuat banyak orang kini lebih memilih tas yang bisa digunakan dalam berbagai situasi. Tidak sedikit konsumen yang mulai mengurangi pembelian tas musiman dan beralih ke desain yang lebih versatile. Ciri tas yang kini banyak dicari umumnya meliputi:

- Desain simpel dan tidak berlebihan

- Warna netral yang mudah dipadukan

- Kompartemen praktis untuk aktivitas mobile

- Material yang awet digunakan jangka panjang