10 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Berminyak dan Berjerawat, Ringan dan Non-Komedogenik

Ilustrasi orang memakai sunscreen (Magnific)
JawaPos.com - Banyak pemilik kulit berminyak dan berjerawat menghindari sunscreen karena takut wajah makin greasy atau timbul jerawat baru. Padahal, paparan sinar UV justru bisa memperparah kondisi kulit, meningkatkan produksi minyak, dan memperjelas bekas jerawat. Kunci utamanya bukan menghindari sunscreen, melainkan memilih formula yang tepat.
Melansir dari laman Halodoc, sunscreen berbasis gel atau serum lebih cocok karena ringan dan cepat menyerap. Sementara Journal of the American Academy of Dermatology menyebutkan SPF tinggi memberi perlindungan lebih optimal.
Berikut adalah 10 rekomendasi sunscreen terbaik untuk kulit berminyak dan berjerawat:
1. Azarine Hydra Soothe Sunscreen Gel SPF 45
Sunscreen ini terkenal dengan tekstur gel yang ringan dan cepat meresap, sehingga nyaman digunakan pada kulit berminyak dan berjerawat. Kandungan aloe vera, green tea, dan royal jelly membantu menenangkan kulit sekaligus mengurangi kemerahan akibat jerawat.
Formulanya tidak menyumbat pori (non-komedogenik) dan tidak meninggalkan whitecast. Cocok untuk penggunaan sehari-hari, terutama bagi kamu yang ingin sunscreen terasa ringan seperti skincare biasa tanpa efek lengket atau berat di wajah.
2. Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+
Memiliki tekstur watery essence yang sangat ringan dan cepat menyerap, sunscreen ini jadi favorit untuk kulit berminyak. Formulanya tidak lengket dan tidak menyumbat pori, sehingga aman untuk kulit berjerawat.
Dilengkapi SPF tinggi, produk ini memberikan perlindungan maksimal dari sinar UVA dan UVB. Selain itu, sensasi segar saat pemakaian membuatnya nyaman digunakan di cuaca panas tanpa membuat wajah terasa berat atau berminyak.
3. La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Oil Control
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan