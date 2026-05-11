10 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Berminyak dan Berjerawat, Ringan dan Non-Komedogenik

JawaPos.com - Banyak pemilik kulit berminyak dan berjerawat menghindari sunscreen karena takut wajah makin greasy atau timbul jerawat baru. Padahal, paparan sinar UV justru bisa memperparah kondisi kulit, meningkatkan produksi minyak, dan memperjelas bekas jerawat. Kunci utamanya bukan menghindari sunscreen, melainkan memilih formula yang tepat.

Melansir dari laman Halodoc, sunscreen berbasis gel atau serum lebih cocok karena ringan dan cepat menyerap. Sementara Journal of the American Academy of Dermatology menyebutkan SPF tinggi memberi perlindungan lebih optimal.

1. Azarine Hydra Soothe Sunscreen Gel SPF 45

Sunscreen ini terkenal dengan tekstur gel yang ringan dan cepat meresap, sehingga nyaman digunakan pada kulit berminyak dan berjerawat. Kandungan aloe vera, green tea, dan royal jelly membantu menenangkan kulit sekaligus mengurangi kemerahan akibat jerawat.

Formulanya tidak menyumbat pori (non-komedogenik) dan tidak meninggalkan whitecast. Cocok untuk penggunaan sehari-hari, terutama bagi kamu yang ingin sunscreen terasa ringan seperti skincare biasa tanpa efek lengket atau berat di wajah.

2. Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+

Memiliki tekstur watery essence yang sangat ringan dan cepat menyerap, sunscreen ini jadi favorit untuk kulit berminyak. Formulanya tidak lengket dan tidak menyumbat pori, sehingga aman untuk kulit berjerawat.

Dilengkapi SPF tinggi, produk ini memberikan perlindungan maksimal dari sinar UVA dan UVB. Selain itu, sensasi segar saat pemakaian membuatnya nyaman digunakan di cuaca panas tanpa membuat wajah terasa berat atau berminyak.