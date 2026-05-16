Segera Hindari, Ini Dia 5 Rutinitas yang Dapat Membuat Stres

JawaPos.com – Tahukah kamu, bahwa perilaku kecil seperti scroll media sosial atau sering memeriksa notifikasi berita ternyata membuat kita stress.

Dilansir dari Health Shots, Sabtu (16/5), stres layaknya sebuah kebocoran kecil yang tidak diingat untuk diperiksa sampai terlambat.

Karena tertanam dalam rutinitas, mudah untuk diabaikan sementara efeknya menumpuk, ini dia 6 kebiasaan buruk untuk otak yang harus dihindari

1. Memeriksa notifikasi berita

Ada perbedaan antara tetap mendapat informasi dan tetap kewalahan, membiarkan notifikasi berita berulang kali akan mengganggu perhatian, dan otak harus menyesuaikan diri.

Banyak orang tidak menyadari hal ini sebagai stres, tetapi keadaan stres yang terpendam itu muncul.

2. Memulai hari dengan terburu-buru

Tahukah kamu, bahwa jika ketika pagi hari dimulai dengan tergesa-gesa dengan memeriksa ponsel terlebih dahulu, akan membuat pikiran menjadi penuh.

3. Terlalu padat dalam jadwal Anda