4 Kebiasaan yang Ampuh Melawan Stres dan Bangun Ketenangan Mental Menurut Psikologi

JawaPos.com – Ketenangan mental bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari latihan yang dilakukan secara sadar dan berulang setiap harinya.

Psikologi modern telah lama menegaskan bahwa cara seseorang merespons pikiran dan lingkungan sekitarnya sangat menentukan kualitas kondisi batin mereka.

Stres yang terus-menerus dirasakan oleh banyak orang sebenarnya bisa diatasi bukan dengan perubahan besar, melainkan melalui pola kecil yang dijalankan konsisten.

Kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dibangun secara bertahap terbukti meninggalkan jejak mendalam pada cara kerja otak dan respons emosional seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (30/4), Berikut adalah empat hal kecil yang jika dilakukan secara rutin bisa membuat kondisi batin seseorang jauh lebih tenang dibandingkan kebanyakan orang di sekitarnya.

1. Tidak menganggap serius setiap pikiran yang muncul

Pikiran yang datang dan pergi di dalam kepala bukanlah kenyataan mutlak yang harus selalu dipercaya atau ditindaklanjuti secara serius.

Pikiran pada dasarnya hanyalah ilusi, yakni perkiraan dan saran yang dibuat oleh otak untuk membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya.

Terlalu banyak orang yang memperlakukan setiap pikiran yang muncul seolah-olah itu adalah fakta yang tidak terbantahkan dan harus diikuti.