Anti Drama! Ini 6 Kebiasaan Orang yang Penuh Kedamaian Jauh dari Stres Menurut Psikologi

JawaPos.com – Hidup tanpa drama bukan sekadar impian, melainkan hasil dari pilihan dan kebiasaan yang dibangun secara sadar setiap hari.

Psikologi menjelaskan bahwa sebagian besar drama dalam kehidupan seseorang justru diciptakan oleh respons mereka sendiri terhadap situasi.

Kemampuan mengelola stres dengan tepat adalah kunci utama yang membedakan orang yang tenang dari yang mudah terseret konflik.

Mereka yang berhasil menjaga kedamaian batin bukan karena hidup mereka bebas masalah, tetapi karena cara mereka menyikapinya berbeda.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (24/4), berikut enam kebiasaan kecil yang secara konsisten dipraktikkan oleh orang-orang yang paling sedikit memiliki drama dalam hidupnya.

1. Melindungi energi diri di atas segalanya

Energi pribadi adalah sumber daya paling berharga yang menentukan kualitas hidup seseorang setiap harinya.

Banyak orang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang menguras energi tanpa menyadari dampaknya secara jangka panjang.

Mengenali apa saja yang menguras energi dan secara tegas mengeliminasi hal-hal tersebut adalah langkah paling krusial.