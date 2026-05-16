Ini Efek Konsumsi Makanan Ultra-Olahan Berlebihan, Membahayakan Jantung hingga Diabetes

Ilustrasi Orang Makan. Sumber Foto: Health Shots
JawaPos.com - Tahukah kamu, bahwa makanan ultra-olahan diproduksi di pabrik seperti mi instan, minuman bersoda, keripik, seringkali dengan tambahan zat aditif, hingga perasa buatan
Dilansir dari Health Shots, Sabtu (16/5), penambahan itu bertujuan untuk meningkatkan rasa dan daya tahannya, serta memunculkan risiko penyakit jantung.
Bukan lagi sekadar camilan sesekali, bagi banyak orang, makanan ini telah menjadi bagian dari makanan sehari-hari mereka.
Sebuah studi dari tahun 2019 di JAMA Internal Medicine menemukan bahwa makanan ini dikaitkan dengan risiko diabetes yang lebih tinggi.
Menurut para ahli, makanan-makanan ini juga dapat meningkatkan risiko obesitas karena biasanya tinggi kalori, gula, dan lemak tidak sehat.
Tentunya mengonsumsi terlalu banyak gula, garam, dan lemak dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan meningkatkan risiko diabetes.
Tak hanya itu, makanan ultra-olahan dapat membahayakan kesehatan usus, peradangan jangka panjang, seperti penyakit jantung.
Faktanya, mengonsumsi terlalu banyak garam dan lemak tidak sehat dapat merusak jantung dan pembuluh darah.
Makanan-makanan ini dapat meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik, yang membantu melindungi jantung.
Meski terkadang rasanya enak dan dapat membantu orang merasa kenyang pada waktu yang tepat, namun lebih banyak efek buruk untuk tubuh.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!