Endah Primasari Utami
Rabu, 29 April 2026 | 21.49 WIB

6 Cara Menanggulangi Panic Attack yang Perlu Diketahui Semua Orang, Baik yang Rentan Maupun Tidak

Ilustrasi, ornag yang terkena panic attack. Freepik/ freepik. - Image

Ilustrasi, ornag yang terkena panic attack. Freepik/ freepik.

 

JawaPos.com - Serangan panik atau panic attack dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali, baik kalangan rentan ataupun tidak.

Serangan panik ini juga bisa datang tiba-tiba dan sangat menakutkan, seperti merasa tidak bisa bernapas, takut akan meninggal, berkeringat, gemetar, menggigil, kesemutan di tangan-kaki, hingga mengalami pengalaman di luar tubuh yang membuat Anda sulit mendengar atau memahami apa pun yang dikatakan.

Begitu menakutkannya apa yang ditimbulkan dari panic attack ini, Dilansir JawaPos.com dari jedfoundation pada Rabu (29/4), Anda dapat menggunakan enam cara berikut untuk menanggulanginya sehingga serangan panik terjadi lebih singkat dan tidak terlalu berlebihan.

1. Menyebutkan Apa yang Sedang Terjadi

Dengan menyebutkan apa yang sedang terjadi, mengakui, dan menamainya akan membantu Anda lebih tenang, misalnya 'Saya sedang mengalami serangan panik'.

2. Berlatih Memperlambat Pernapasan

Jika kondisi memungkinkan, berbaringlah dan lakukan teknik pernapasan segitiga, yakni menghirup napas selama tiga hitungan, tahan selama tiga hitungan, lalu hembuskan selama tiga hitungan.

Anda juga dapat meletakkan tangan di perut dan bernapas dalam-dalam, perhatikan tangan Anda naik dan turun.

3. Ambil Sesuatu yang Dingin

Cara selanjutnya, lakukan salah satu dari hal ini, maka fokus Anda akan teralihkan ke bagian tubuh yang merasakan sensasi yang diberikan.

- Minum segelas air yang sangat dingin.

- Meletakkan kain lap basah di leher.

- Percikkan wajah dengan air dingin.

- Basuh tangan di bawah air dingin.

4. Ubah Suasana di Sekitar Anda

Jika Anda dapat meninggalkan tempat Anda berada, maka keluarlah! Lihatlah rumput, pohon, atau mobil yang lewat. Dengarkan kicauan burung, suara angin, atau percakapan seseorang.

Sementara itu, jika Anda tidak dapat meninggalkan tempat Anda, maka lihat dan perhatikanlah elemen-elemen sekitar, seperti meja, tirai, atau tas di samping Anda.

Ini akan menyalurkan gejala panik ke lingkungan fisik yang ada di sekitar Anda.

5. Cium atau Cicipi Sesuatu yang Kuat

Seorang terapis berlisesi dan pendiri Manhattan Wellness di New York City, Jennifer Teplin, LCSW, mengungkapkan bahwa dengan menyimpan sesuatu beraroma kuat atau menenangkan di dalam tas, misalnya minyak esensial atau permen asam dan mint akan sangat berguna bagi Anda yang rentan terkena panic attack.

Menghirup atau mencicipi sesuatu yang mampu merangsang indra penciuman atau pengecap akan mengalahkan bagian otak Anda yang sedang panik.

6. Bicaralah pada Diri Sendiri

Selain mengungkapkan apa yang sedang terjadi, katakan juga pada diri sendiri kalau 'Ini akan berlalu' atau 'Aku bisa melewati ini' atau 'Aku tidak akan mati' atau 'Aku tidak akan mengalami serangan jantung'.

Kalimat-kalimat seperti itu akan membantu Anda melewati momen-momen tidak nyaman yang sedang Anda hadapi.

Anda juga dapat menuliskan pernyataan-pernyataan yang bermanfaat, seperti 'Kamu baik-baik saja. Bernapaslah dan ini akan berlalu'. Lalu, simpan pernyataan-pernyataan positif tersebut di dalam tas Anda dan baca tiap kali panic attack muncul.***
Artikel Terkait
Tidak Boleh Dikonsumsi Berlebihan, Ternyata Ini 5 Efek Samping Minum Kopi yang Jarang Disadari - Image
Kesehatan

Tidak Boleh Dikonsumsi Berlebihan, Ternyata Ini 5 Efek Samping Minum Kopi yang Jarang Disadari

Kamis, 9 April 2026 | 04.06 WIB

Hobi Makan Pisang, Ini 7 Efek Sampingnya Jika Dikonsumsi Berlebihan - Image
Lifestyle

Hobi Makan Pisang, Ini 7 Efek Sampingnya Jika Dikonsumsi Berlebihan

Rabu, 8 April 2026 | 14.49 WIB

Jika Anda Dianggap Selalu ‘Bereaksi Berlebihan’ dalam Hubungan, 7 Kesadaran Emosional Ini Bisa Membuat Anda Memahami Diri Lebih Jujur - Image
Kepribadian

Jika Anda Dianggap Selalu ‘Bereaksi Berlebihan’ dalam Hubungan, 7 Kesadaran Emosional Ini Bisa Membuat Anda Memahami Diri Lebih Jujur

Kamis, 26 Februari 2026 | 20.15 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

