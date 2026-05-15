Orang dengan Keterampilan Sosial Buruk Menunjukkan 9 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki keterampilan sosial
JawaPos.com - Keterampilan sosial adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Hampir setiap aspek kehidupan—pekerjaan, persahabatan, hubungan romantis, hingga relasi keluarga—dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam memahami, merespons, dan berinteraksi dengan orang lain.
Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan sosial yang baik. Menariknya, banyak individu yang sebenarnya mengalami kesulitan dalam interaksi sosial tetapi tidak menyadarinya. Mereka mungkin merasa bahwa orang lain terlalu sensitif, terlalu dingin, atau sulit diajak dekat, padahal akar masalahnya terletak pada pola perilaku mereka sendiri.
Dalam psikologi, keterampilan sosial bukan hanya soal pandai berbicara atau terlihat percaya diri. Keterampilan sosial mencakup empati, kemampuan membaca situasi, memahami bahasa tubuh, mengelola emosi, dan menciptakan komunikasi dua arah yang sehat.
Orang dengan keterampilan sosial yang buruk sering kali memperlihatkan kebiasaan tertentu secara berulang tanpa sadar. Perilaku-perilaku ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam jangka panjang dapat membuat hubungan menjadi renggang, memunculkan konflik, dan membuat orang lain merasa tidak nyaman.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang dengan keterampilan sosial yang buruk menurut perspektif psikologi.
1. Sering Memotong Pembicaraan Orang Lain
Salah satu tanda paling umum dari keterampilan sosial yang rendah adalah kebiasaan memotong pembicaraan. Banyak orang melakukannya tanpa niat buruk. Mereka mungkin terlalu antusias, ingin segera menyampaikan pendapat, atau takut melupakan ide yang muncul di kepala mereka.
Namun, dari sudut pandang psikologi sosial, memotong pembicaraan memberi sinyal bahwa seseorang lebih fokus pada dirinya sendiri dibanding lawan bicaranya.
Ketika seseorang terus-menerus menyela, lawan bicara akan merasa:
Tidak dihargai
Tidak didengarkan
Dianggap tidak penting
Kehilangan kenyamanan dalam percakapan
Dalam komunikasi yang sehat, mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Orang dengan keterampilan sosial yang baik biasanya memberi ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan pemikirannya terlebih dahulu.
Kebiasaan memotong pembicaraan juga sering dikaitkan dengan impulsivitas dan rendahnya kemampuan mendengarkan aktif.
Cara memperbaikinya
Biasakan menunggu 2–3 detik sebelum merespons
Fokus memahami, bukan sekadar membalas
Catat poin penting secara mental daripada langsung menyela
Perhatikan ekspresi lawan bicara
2. Terlalu Banyak Membicarakan Diri Sendiri
Percakapan yang sehat seharusnya berjalan dua arah. Sayangnya, orang dengan keterampilan sosial yang buruk sering mendominasi percakapan dengan cerita tentang diri mereka sendiri.
Mereka mungkin terus membicarakan:
Pengalaman pribadi
Prestasi
Masalah hidup
Pendapat pribadi
Aktivitas sehari-hari
Tanpa sadar, mereka jarang memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbagi.
Menurut psikologi komunikasi, perilaku ini dapat muncul karena kebutuhan validasi yang tinggi atau ketidakmampuan membaca tanda bahwa lawan bicara mulai kehilangan minat.
Masalahnya bukan pada berbicara tentang diri sendiri, melainkan ketidakseimbangan dalam interaksi.
Orang lain cenderung nyaman dengan individu yang juga menunjukkan rasa ingin tahu terhadap kehidupan mereka.
Tanda percakapan mulai tidak seimbang
Orang lain hanya menjawab singkat
Mereka mulai melihat ponsel
Respons menjadi datar
Kontak mata berkurang
Topik selalu kembali kepada diri Anda
Cara memperbaikinya
Gunakan prinsip sederhana: setelah berbicara tentang diri sendiri, ajukan pertanyaan balik.
Contohnya:
“Aku baru pindah kerja minggu lalu. Kalau kamu sendiri bagaimana kondisi pekerjaanmu akhir-akhir ini?”
Hal kecil seperti ini membuat percakapan terasa lebih hangat dan seimbang.
3. Sulit Membaca Bahasa Tubuh dan Isyarat Sosial
Psikologi menyebut kemampuan memahami sinyal nonverbal sebagai social awareness atau kesadaran sosial.
Orang dengan keterampilan sosial yang rendah sering gagal membaca tanda-tanda seperti:
Ekspresi wajah
Nada suara
Gerakan tubuh
Jarak fisik
Kontak mata
Perubahan suasana hati
Akibatnya, mereka bisa terus bercanda ketika situasi sebenarnya serius, berbicara terlalu lama ketika orang lain ingin pergi, atau membahas topik sensitif tanpa menyadarinya.
Bahasa tubuh sebenarnya menyampaikan banyak informasi emosional.
Contohnya:
Menyilangkan tangan bisa menandakan ketidaknyamanan
Menghindari kontak mata dapat menunjukkan kecanggungan
Menarik napas panjang bisa menandakan kelelahan atau frustrasi
Orang yang peka secara sosial biasanya menangkap sinyal-sinyal ini dan menyesuaikan perilaku mereka.
Cara meningkatkan kesadaran sosial
Perhatikan perubahan ekspresi wajah
Dengarkan nada bicara, bukan hanya kata-kata
Belajar memahami konteks situasi
Kurangi fokus berlebihan pada diri sendiri saat berbicara
4. Memberi Respons yang Terlihat Tidak Empatik
Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain.
Orang dengan keterampilan sosial yang buruk sering kali tidak sadar bahwa respons mereka terdengar dingin, meremehkan, atau bahkan menyakitkan.
Misalnya ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, mereka justru berkata:
“Ah, itu sih biasa.”
“Kamu terlalu lebay.”
“Harusnya kamu nggak usah mikirin itu.”
“Orang lain lebih parah.”
Meskipun niatnya mungkin ingin membantu, respons seperti ini membuat orang lain merasa tidak dipahami.
Dalam psikologi, validasi emosi sangat penting dalam membangun hubungan.
Seseorang tidak selalu membutuhkan solusi. Terkadang mereka hanya ingin didengarkan dan dipahami.
Respons yang lebih empatik
Coba gunakan kalimat seperti:
“Aku bisa ngerti kenapa kamu merasa begitu.”
“Itu pasti berat buat kamu.”
“Terima kasih sudah cerita.”
“Aku ada di sini kalau kamu mau bicara.”
Empati bukan tentang selalu setuju, melainkan menunjukkan bahwa perasaan orang lain layak dihargai.
5. Tidak Menyadari Ketika Orang Lain Tidak Nyaman
Orang dengan kemampuan sosial yang baik biasanya bisa merasakan perubahan suasana dalam interaksi.
Sebaliknya, individu dengan keterampilan sosial yang buruk sering gagal menyadari ketika:
Candaan mereka mulai berlebihan
Topik pembicaraan membuat orang lain tidak nyaman
Kehadiran mereka terasa terlalu mendominasi
Orang lain ingin mengakhiri percakapan
Mereka mungkin terus berbicara meskipun lawan bicara sudah terlihat gelisah.
Dalam psikologi sosial, kemampuan membaca kenyamanan orang lain sangat berkaitan dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosional.
Kurangnya sensitivitas sosial dapat membuat hubungan terasa melelahkan.
Tanda orang lain mulai tidak nyaman
Senyum dipaksakan
Jawaban singkat
Sering melihat jam atau ponsel
Tubuh mulai menjauh
Tertawa kecil tanpa antusias
Belajar memperhatikan sinyal kecil seperti ini dapat meningkatkan kualitas interaksi secara signifikan.
6. Terlalu Fokus Ingin Terlihat Benar
Dalam banyak percakapan, tujuan utama seharusnya adalah memahami, bukan memenangkan.
Namun orang dengan keterampilan sosial yang buruk sering terjebak dalam kebutuhan untuk selalu benar.
Mereka mungkin:
Sulit menerima pendapat berbeda
Sering mengoreksi hal kecil
Memaksakan argumen
Mengubah diskusi menjadi debat
Ingin menang dalam setiap percakapan
Menurut psikologi, perilaku ini sering berasal dari rasa tidak aman yang tersembunyi.
Mereka merasa harus terlihat pintar atau dominan agar dihargai.
Padahal dalam hubungan sosial, sikap terlalu kompetitif justru dapat menciptakan jarak emosional.
Orang lebih nyaman dengan individu yang membuat mereka merasa aman, bukan terus-menerus dikoreksi.
Cara mengubah kebiasaan ini
Dengarkan sampai selesai sebelum membantah
Akui bahwa perspektif orang lain bisa berbeda
Tidak semua percakapan harus menghasilkan pemenang
Fokus pada koneksi, bukan dominasi
7. Jarang Mengajukan Pertanyaan kepada Orang Lain
Orang yang memiliki keterampilan sosial baik biasanya menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus.
Sebaliknya, orang dengan kemampuan sosial rendah sering lupa bahwa percakapan membutuhkan partisipasi dua arah.
Mereka mungkin terus berbicara tanpa pernah bertanya:
“Bagaimana pendapatmu?”
“Kamu sendiri bagaimana?”
“Apa yang kamu rasakan?”
Akibatnya, percakapan terasa seperti monolog.
Psikologi hubungan menunjukkan bahwa manusia secara alami menyukai orang yang membuat mereka merasa didengar dan diperhatikan.
Mengajukan pertanyaan sederhana dapat menciptakan koneksi emosional yang lebih kuat.
Pertanyaan kecil yang membuat percakapan lebih hidup
“Apa bagian paling menarik dari pengalaman itu?”
“Kamu suka bidang itu sejak kapan?”
“Apa yang paling bikin kamu semangat akhir-akhir ini?”
Pertanyaan terbuka membantu orang lain merasa dihargai.
8. Sulit Mengontrol Emosi dalam Interaksi
Keterampilan sosial bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga kemampuan mengelola emosi.
Orang dengan kemampuan sosial yang buruk sering:
Mudah tersinggung
Cepat defensif
Marah berlebihan
Sulit menerima kritik
Membawa emosi negatif ke dalam percakapan
Dalam psikologi, regulasi emosi adalah komponen penting dari hubungan interpersonal yang sehat.
Ketika seseorang terlalu reaktif, orang lain akan merasa tidak aman secara emosional.
Akibatnya, mereka cenderung menjaga jarak atau menghindari percakapan yang lebih dalam.
Cara melatih regulasi emosi
Jangan langsung bereaksi saat emosi tinggi
Ambil jeda sebelum menjawab
Fokus pada isi pesan, bukan nada semata
Belajar membedakan kritik dan serangan pribadi
Kemampuan mengendalikan emosi membuat seseorang terlihat lebih dewasa dan nyaman diajak berinteraksi.
9. Kurang Menyadari Dampak Perkataannya
Beberapa orang berbicara terlalu blak-blakan dan menganggapnya sebagai kejujuran.
Padahal menurut psikologi, komunikasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kejujuran dan sensitivitas.
Orang dengan keterampilan sosial yang buruk sering mengatakan sesuatu tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Contohnya:
Mengomentari fisik secara langsung
Memberi kritik tanpa empati
Membuka topik sensitif sembarangan
Membuat candaan yang menyinggung
Mengungkap rahasia orang lain
Mereka sering berkata:
“Aku cuma jujur.”
Namun kejujuran tanpa empati dapat berubah menjadi perilaku yang melukai.
Orang dengan keterampilan sosial baik biasanya mempertimbangkan:
Waktu
Situasi
Kondisi emosional lawan bicara
Cara penyampaian
Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri
Apakah ini perlu dikatakan?
Apakah ini membantu?
Apakah cara penyampaiannya tepat?
Apakah ini bisa melukai orang lain?
Kesadaran sederhana ini dapat mengubah kualitas hubungan secara drastis.
Mengapa Banyak Orang Tidak Menyadari Perilaku Ini?
Salah satu hal paling menarik dalam psikologi sosial adalah bahwa manusia sering memiliki blind spot terhadap dirinya sendiri.
Kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain dibanding mengenali pola perilaku kita sendiri.
Beberapa alasan mengapa seseorang tidak menyadari keterampilan sosialnya buruk antara lain:
Terbiasa dengan pola komunikasi tertentu sejak kecil
Kurangnya umpan balik jujur dari lingkungan
Lingkungan sosial yang sama-sama tidak sehat
Rendahnya kesadaran diri
Kesulitan memahami emosi orang lain
Kabar baiknya, keterampilan sosial bukan bakat bawaan semata.
Kemampuan ini bisa dipelajari dan dilatih sepanjang hidup.
Cara Meningkatkan Keterampilan Sosial
Berikut beberapa langkah praktis yang didukung psikologi untuk meningkatkan kemampuan sosial:
1. Latih Mendengarkan Aktif
Fokuslah memahami lawan bicara tanpa buru-buru menyiapkan jawaban.
2. Tingkatkan Kesadaran Diri
Perhatikan bagaimana orang lain bereaksi terhadap perkataan dan perilaku Anda.
3. Belajar Mengenali Emosi
Kenali emosi diri sendiri dan emosi orang lain melalui ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh.
4. Kurangi Keinginan untuk Selalu Benar
Hubungan yang sehat lebih penting daripada memenangkan argumen kecil.
5. Bangun Empati
Cobalah melihat situasi dari sudut pandang orang lain.
6. Biasakan Bertanya dan Mendengarkan
Orang senang merasa diperhatikan.
7. Evaluasi Percakapan Setelah Berinteraksi
Tanyakan pada diri sendiri:
Apakah saya terlalu mendominasi?
Apakah saya benar-benar mendengarkan?
Apakah orang lain terlihat nyaman?
Refleksi kecil seperti ini membantu perkembangan sosial secara bertahap.
Penutup
Keterampilan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup seseorang.
Banyak orang tidak sadar bahwa kebiasaan kecil seperti memotong pembicaraan, kurang empati, atau terlalu fokus pada diri sendiri dapat membuat hubungan menjadi renggang.
Menurut psikologi, kemampuan sosial bukan tentang menjadi sempurna atau selalu disukai semua orang. Yang terpenting adalah memiliki kesadaran diri, empati, dan kemauan untuk terus belajar memahami orang lain.
Kabar baiknya, perilaku sosial dapat diubah.
Semakin seseorang mau mengevaluasi dirinya sendiri dan belajar dari interaksi sehari-hari, semakin besar peluangnya membangun hubungan yang lebih sehat, hangat, dan bermakna.
