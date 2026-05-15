Orang dengan Keterampilan Sosial Buruk Menunjukkan 9 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi



JawaPos.com - Keterampilan sosial adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Hampir setiap aspek kehidupan—pekerjaan, persahabatan, hubungan romantis, hingga relasi keluarga—dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam memahami, merespons, dan berinteraksi dengan orang lain.



Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan sosial yang baik. Menariknya, banyak individu yang sebenarnya mengalami kesulitan dalam interaksi sosial tetapi tidak menyadarinya. Mereka mungkin merasa bahwa orang lain terlalu sensitif, terlalu dingin, atau sulit diajak dekat, padahal akar masalahnya terletak pada pola perilaku mereka sendiri.



Dalam psikologi, keterampilan sosial bukan hanya soal pandai berbicara atau terlihat percaya diri. Keterampilan sosial mencakup empati, kemampuan membaca situasi, memahami bahasa tubuh, mengelola emosi, dan menciptakan komunikasi dua arah yang sehat.



Orang dengan keterampilan sosial yang buruk sering kali memperlihatkan kebiasaan tertentu secara berulang tanpa sadar. Perilaku-perilaku ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam jangka panjang dapat membuat hubungan menjadi renggang, memunculkan konflik, dan membuat orang lain merasa tidak nyaman.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang dengan keterampilan sosial yang buruk menurut perspektif psikologi.



1. Sering Memotong Pembicaraan Orang Lain



Salah satu tanda paling umum dari keterampilan sosial yang rendah adalah kebiasaan memotong pembicaraan. Banyak orang melakukannya tanpa niat buruk. Mereka mungkin terlalu antusias, ingin segera menyampaikan pendapat, atau takut melupakan ide yang muncul di kepala mereka.



Namun, dari sudut pandang psikologi sosial, memotong pembicaraan memberi sinyal bahwa seseorang lebih fokus pada dirinya sendiri dibanding lawan bicaranya.



Ketika seseorang terus-menerus menyela, lawan bicara akan merasa:



Tidak dihargai

Tidak didengarkan

Dianggap tidak penting

Kehilangan kenyamanan dalam percakapan



Dalam komunikasi yang sehat, mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Orang dengan keterampilan sosial yang baik biasanya memberi ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan pemikirannya terlebih dahulu.



Kebiasaan memotong pembicaraan juga sering dikaitkan dengan impulsivitas dan rendahnya kemampuan mendengarkan aktif.



Cara memperbaikinya

Biasakan menunggu 2–3 detik sebelum merespons

Fokus memahami, bukan sekadar membalas

Catat poin penting secara mental daripada langsung menyela

Perhatikan ekspresi lawan bicara

2. Terlalu Banyak Membicarakan Diri Sendiri



Percakapan yang sehat seharusnya berjalan dua arah. Sayangnya, orang dengan keterampilan sosial yang buruk sering mendominasi percakapan dengan cerita tentang diri mereka sendiri.



Mereka mungkin terus membicarakan:



Pengalaman pribadi

Prestasi

Masalah hidup

Pendapat pribadi

Aktivitas sehari-hari



Tanpa sadar, mereka jarang memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbagi.



Menurut psikologi komunikasi, perilaku ini dapat muncul karena kebutuhan validasi yang tinggi atau ketidakmampuan membaca tanda bahwa lawan bicara mulai kehilangan minat.



Masalahnya bukan pada berbicara tentang diri sendiri, melainkan ketidakseimbangan dalam interaksi.



Orang lain cenderung nyaman dengan individu yang juga menunjukkan rasa ingin tahu terhadap kehidupan mereka.



Tanda percakapan mulai tidak seimbang

Orang lain hanya menjawab singkat

Mereka mulai melihat ponsel

Respons menjadi datar

Kontak mata berkurang

Topik selalu kembali kepada diri Anda

Cara memperbaikinya



Gunakan prinsip sederhana: setelah berbicara tentang diri sendiri, ajukan pertanyaan balik.



Contohnya:



“Aku baru pindah kerja minggu lalu. Kalau kamu sendiri bagaimana kondisi pekerjaanmu akhir-akhir ini?”



Hal kecil seperti ini membuat percakapan terasa lebih hangat dan seimbang.



3. Sulit Membaca Bahasa Tubuh dan Isyarat Sosial



Psikologi menyebut kemampuan memahami sinyal nonverbal sebagai social awareness atau kesadaran sosial.



Orang dengan keterampilan sosial yang rendah sering gagal membaca tanda-tanda seperti:



Ekspresi wajah

Nada suara

Gerakan tubuh

Jarak fisik

Kontak mata

Perubahan suasana hati



Akibatnya, mereka bisa terus bercanda ketika situasi sebenarnya serius, berbicara terlalu lama ketika orang lain ingin pergi, atau membahas topik sensitif tanpa menyadarinya.



Bahasa tubuh sebenarnya menyampaikan banyak informasi emosional.



Contohnya:



Menyilangkan tangan bisa menandakan ketidaknyamanan

Menghindari kontak mata dapat menunjukkan kecanggungan

Menarik napas panjang bisa menandakan kelelahan atau frustrasi



Orang yang peka secara sosial biasanya menangkap sinyal-sinyal ini dan menyesuaikan perilaku mereka.



Cara meningkatkan kesadaran sosial

Perhatikan perubahan ekspresi wajah

Dengarkan nada bicara, bukan hanya kata-kata

Belajar memahami konteks situasi

Kurangi fokus berlebihan pada diri sendiri saat berbicara

4. Memberi Respons yang Terlihat Tidak Empatik



Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain.



Orang dengan keterampilan sosial yang buruk sering kali tidak sadar bahwa respons mereka terdengar dingin, meremehkan, atau bahkan menyakitkan.



Misalnya ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, mereka justru berkata:



“Ah, itu sih biasa.”

“Kamu terlalu lebay.”

“Harusnya kamu nggak usah mikirin itu.”

“Orang lain lebih parah.”



Meskipun niatnya mungkin ingin membantu, respons seperti ini membuat orang lain merasa tidak dipahami.



Dalam psikologi, validasi emosi sangat penting dalam membangun hubungan.



Seseorang tidak selalu membutuhkan solusi. Terkadang mereka hanya ingin didengarkan dan dipahami.



Respons yang lebih empatik



Coba gunakan kalimat seperti:



“Aku bisa ngerti kenapa kamu merasa begitu.”

“Itu pasti berat buat kamu.”

“Terima kasih sudah cerita.”

“Aku ada di sini kalau kamu mau bicara.”



Empati bukan tentang selalu setuju, melainkan menunjukkan bahwa perasaan orang lain layak dihargai.



5. Tidak Menyadari Ketika Orang Lain Tidak Nyaman



Orang dengan kemampuan sosial yang baik biasanya bisa merasakan perubahan suasana dalam interaksi.



Sebaliknya, individu dengan keterampilan sosial yang buruk sering gagal menyadari ketika:



Candaan mereka mulai berlebihan

Topik pembicaraan membuat orang lain tidak nyaman

Kehadiran mereka terasa terlalu mendominasi

Orang lain ingin mengakhiri percakapan



Mereka mungkin terus berbicara meskipun lawan bicara sudah terlihat gelisah.



Dalam psikologi sosial, kemampuan membaca kenyamanan orang lain sangat berkaitan dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosional.



Kurangnya sensitivitas sosial dapat membuat hubungan terasa melelahkan.



Tanda orang lain mulai tidak nyaman

Senyum dipaksakan

Jawaban singkat

Sering melihat jam atau ponsel

Tubuh mulai menjauh

Tertawa kecil tanpa antusias



Belajar memperhatikan sinyal kecil seperti ini dapat meningkatkan kualitas interaksi secara signifikan.



6. Terlalu Fokus Ingin Terlihat Benar



Dalam banyak percakapan, tujuan utama seharusnya adalah memahami, bukan memenangkan.



Namun orang dengan keterampilan sosial yang buruk sering terjebak dalam kebutuhan untuk selalu benar.



Mereka mungkin:



Sulit menerima pendapat berbeda

Sering mengoreksi hal kecil

Memaksakan argumen

Mengubah diskusi menjadi debat

Ingin menang dalam setiap percakapan



Menurut psikologi, perilaku ini sering berasal dari rasa tidak aman yang tersembunyi.



Mereka merasa harus terlihat pintar atau dominan agar dihargai.



Padahal dalam hubungan sosial, sikap terlalu kompetitif justru dapat menciptakan jarak emosional.



Orang lebih nyaman dengan individu yang membuat mereka merasa aman, bukan terus-menerus dikoreksi.



Cara mengubah kebiasaan ini

Dengarkan sampai selesai sebelum membantah

Akui bahwa perspektif orang lain bisa berbeda

Tidak semua percakapan harus menghasilkan pemenang

Fokus pada koneksi, bukan dominasi

7. Jarang Mengajukan Pertanyaan kepada Orang Lain



Orang yang memiliki keterampilan sosial baik biasanya menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus.



Sebaliknya, orang dengan kemampuan sosial rendah sering lupa bahwa percakapan membutuhkan partisipasi dua arah.



Mereka mungkin terus berbicara tanpa pernah bertanya:



“Bagaimana pendapatmu?”

“Kamu sendiri bagaimana?”

“Apa yang kamu rasakan?”



Akibatnya, percakapan terasa seperti monolog.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa manusia secara alami menyukai orang yang membuat mereka merasa didengar dan diperhatikan.



Mengajukan pertanyaan sederhana dapat menciptakan koneksi emosional yang lebih kuat.



Pertanyaan kecil yang membuat percakapan lebih hidup

“Apa bagian paling menarik dari pengalaman itu?”

“Kamu suka bidang itu sejak kapan?”

“Apa yang paling bikin kamu semangat akhir-akhir ini?”



Pertanyaan terbuka membantu orang lain merasa dihargai.



8. Sulit Mengontrol Emosi dalam Interaksi



Keterampilan sosial bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga kemampuan mengelola emosi.



Orang dengan kemampuan sosial yang buruk sering:



Mudah tersinggung

Cepat defensif

Marah berlebihan

Sulit menerima kritik

Membawa emosi negatif ke dalam percakapan



Dalam psikologi, regulasi emosi adalah komponen penting dari hubungan interpersonal yang sehat.



Ketika seseorang terlalu reaktif, orang lain akan merasa tidak aman secara emosional.



Akibatnya, mereka cenderung menjaga jarak atau menghindari percakapan yang lebih dalam.



Cara melatih regulasi emosi

Jangan langsung bereaksi saat emosi tinggi

Ambil jeda sebelum menjawab

Fokus pada isi pesan, bukan nada semata

Belajar membedakan kritik dan serangan pribadi



Kemampuan mengendalikan emosi membuat seseorang terlihat lebih dewasa dan nyaman diajak berinteraksi.



9. Kurang Menyadari Dampak Perkataannya



Beberapa orang berbicara terlalu blak-blakan dan menganggapnya sebagai kejujuran.



Padahal menurut psikologi, komunikasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kejujuran dan sensitivitas.



Orang dengan keterampilan sosial yang buruk sering mengatakan sesuatu tanpa mempertimbangkan dampaknya.



Contohnya:



Mengomentari fisik secara langsung

Memberi kritik tanpa empati

Membuka topik sensitif sembarangan

Membuat candaan yang menyinggung

Mengungkap rahasia orang lain



Mereka sering berkata:



“Aku cuma jujur.”



Namun kejujuran tanpa empati dapat berubah menjadi perilaku yang melukai.



Orang dengan keterampilan sosial baik biasanya mempertimbangkan:



Waktu

Situasi

Kondisi emosional lawan bicara

Cara penyampaian

Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri

Apakah ini perlu dikatakan?

Apakah ini membantu?

Apakah cara penyampaiannya tepat?

Apakah ini bisa melukai orang lain?



Kesadaran sederhana ini dapat mengubah kualitas hubungan secara drastis.



Mengapa Banyak Orang Tidak Menyadari Perilaku Ini?



Salah satu hal paling menarik dalam psikologi sosial adalah bahwa manusia sering memiliki blind spot terhadap dirinya sendiri.



Kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain dibanding mengenali pola perilaku kita sendiri.



Beberapa alasan mengapa seseorang tidak menyadari keterampilan sosialnya buruk antara lain:



Terbiasa dengan pola komunikasi tertentu sejak kecil

Kurangnya umpan balik jujur dari lingkungan

Lingkungan sosial yang sama-sama tidak sehat

Rendahnya kesadaran diri

Kesulitan memahami emosi orang lain



Kabar baiknya, keterampilan sosial bukan bakat bawaan semata.



Kemampuan ini bisa dipelajari dan dilatih sepanjang hidup.



Cara Meningkatkan Keterampilan Sosial



Berikut beberapa langkah praktis yang didukung psikologi untuk meningkatkan kemampuan sosial:



1. Latih Mendengarkan Aktif



Fokuslah memahami lawan bicara tanpa buru-buru menyiapkan jawaban.



2. Tingkatkan Kesadaran Diri



Perhatikan bagaimana orang lain bereaksi terhadap perkataan dan perilaku Anda.



3. Belajar Mengenali Emosi



Kenali emosi diri sendiri dan emosi orang lain melalui ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh.



4. Kurangi Keinginan untuk Selalu Benar



Hubungan yang sehat lebih penting daripada memenangkan argumen kecil.



5. Bangun Empati



Cobalah melihat situasi dari sudut pandang orang lain.



6. Biasakan Bertanya dan Mendengarkan



Orang senang merasa diperhatikan.



7. Evaluasi Percakapan Setelah Berinteraksi



Tanyakan pada diri sendiri:



Apakah saya terlalu mendominasi?

Apakah saya benar-benar mendengarkan?

Apakah orang lain terlihat nyaman?



Refleksi kecil seperti ini membantu perkembangan sosial secara bertahap.



Penutup



Keterampilan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup seseorang.



Banyak orang tidak sadar bahwa kebiasaan kecil seperti memotong pembicaraan, kurang empati, atau terlalu fokus pada diri sendiri dapat membuat hubungan menjadi renggang.



Menurut psikologi, kemampuan sosial bukan tentang menjadi sempurna atau selalu disukai semua orang. Yang terpenting adalah memiliki kesadaran diri, empati, dan kemauan untuk terus belajar memahami orang lain.



Kabar baiknya, perilaku sosial dapat diubah.



Semakin seseorang mau mengevaluasi dirinya sendiri dan belajar dari interaksi sehari-hari, semakin besar peluangnya membangun hubungan yang lebih sehat, hangat, dan bermakna.



