Kerap Mengangkat 10 Topik Ini dalam Percakapan? Bisa Jadi Mereka Memiliki Keterampilan Sosial di Bawah Rata-rata Menurut Psikologi

seseorang yang sering mengangkat topik kurang baik dalam percakapan./Magnific/DC Studio
JawaPos.com - Tidak semua orang yang kesulitan bersosialisasi tampak canggung atau pendiam. Beberapa justru terlihat sangat banyak bicara, tetapi tanpa sadar sering membawa percakapan ke arah yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bosan, atau ingin segera mengakhiri interaksi.
Menurut psikologi sosial, keterampilan sosial bukan hanya soal kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan membaca situasi, memahami batasan, mengenali minat lawan bicara, serta menjaga keseimbangan dalam komunikasi.
Salah satu tanda seseorang memiliki keterampilan sosial yang kurang matang adalah topik-topik yang mereka pilih berulang kali dalam percakapan. Bukan karena topik tersebut selalu buruk, tetapi cara, waktu, dan frekuensi membahasnya sering menunjukkan rendahnya kesadaran sosial.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), terdapat 10 topik yang jika terlalu sering diangkat dalam percakapan bisa menjadi sinyal keterampilan sosial di bawah rata-rata.
1. Terus-menerus membicarakan diri sendiri
Ini adalah tanda klasik rendahnya kemampuan sosial.
Mereka selalu mengarahkan percakapan kembali ke pengalaman pribadi, pencapaian, masalah, atau opini mereka sendiri. Ketika orang lain bercerita, respons mereka sering berupa, “Oh itu mirip denganku, waktu aku…”
Psikolog menyebut ini sebagai self-focused communication.
Percakapan sehat bersifat dua arah. Orang dengan keterampilan sosial baik tahu kapan berbicara dan kapan memberi ruang.
Jika seseorang tidak bisa berhenti menjadikan dirinya pusat diskusi, biasanya mereka kurang peka terhadap kebutuhan sosial orang lain.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK