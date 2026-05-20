Kerap Mengangkat 10 Topik Ini dalam Percakapan? Bisa Jadi Mereka Memiliki Keterampilan Sosial di Bawah Rata-rata Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang yang kesulitan bersosialisasi tampak canggung atau pendiam. Beberapa justru terlihat sangat banyak bicara, tetapi tanpa sadar sering membawa percakapan ke arah yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bosan, atau ingin segera mengakhiri interaksi.

Menurut psikologi sosial, keterampilan sosial bukan hanya soal kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan membaca situasi, memahami batasan, mengenali minat lawan bicara, serta menjaga keseimbangan dalam komunikasi.

Salah satu tanda seseorang memiliki keterampilan sosial yang kurang matang adalah topik-topik yang mereka pilih berulang kali dalam percakapan. Bukan karena topik tersebut selalu buruk, tetapi cara, waktu, dan frekuensi membahasnya sering menunjukkan rendahnya kesadaran sosial.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), terdapat 10 topik yang jika terlalu sering diangkat dalam percakapan bisa menjadi sinyal keterampilan sosial di bawah rata-rata.

1. Terus-menerus membicarakan diri sendiri

Ini adalah tanda klasik rendahnya kemampuan sosial.

Mereka selalu mengarahkan percakapan kembali ke pengalaman pribadi, pencapaian, masalah, atau opini mereka sendiri. Ketika orang lain bercerita, respons mereka sering berupa, “Oh itu mirip denganku, waktu aku…”

Psikolog menyebut ini sebagai self-focused communication.

Percakapan sehat bersifat dua arah. Orang dengan keterampilan sosial baik tahu kapan berbicara dan kapan memberi ruang.