Orang yang Cepat 'Memahami Situasi' Biasanya Memiliki 7 Kemampuan Sosial Ini Menurut Psikologi

seseorang yang cepat memahami situasi./Magnific/drobotdean
JawaPos.com - Pernah bertemu seseorang yang baru masuk ruangan beberapa menit, tetapi langsung tahu suasana hati orang-orang di sana? Mereka bisa membaca kapan harus bicara, kapan harus diam, tahu siapa yang sedang tidak nyaman, bahkan mampu meredakan ketegangan tanpa terlihat memaksa.
Dalam psikologi sosial, kemampuan seperti ini sering dikaitkan dengan social intelligence atau kecerdasan sosial — yaitu kemampuan memahami emosi, dinamika, dan perilaku manusia dalam konteks sosial.
Menariknya, orang yang cepat memahami situasi bukan selalu yang paling cerewet atau paling ekstrovert. Banyak dari mereka justru terlihat tenang, observatif, dan tidak terlalu menonjol. Namun mereka memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), terdapat 7 kemampuan sosial yang biasanya dimiliki orang-orang seperti itu menurut psikologi.
1. Mereka Peka terhadap Bahasa Tubuh
Sebagian besar komunikasi manusia sebenarnya tidak terjadi lewat kata-kata. Nada suara, ekspresi wajah, gerakan tangan, arah pandangan mata, hingga cara seseorang duduk sering kali memberi informasi lebih jujur dibanding ucapan.
Orang yang cepat memahami situasi biasanya sangat sensitif terhadap sinyal nonverbal ini.
Mereka bisa menangkap hal-hal kecil seperti:
Senyum yang dipaksakan
Nada bicara yang berubah
Tatapan yang menghindar
Gerakan gelisah
Jeda sebelum menjawab
Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai nonverbal sensitivity. Orang dengan kemampuan ini cenderung lebih cepat membaca emosi tersembunyi dan memahami dinamika sosial tanpa harus dijelaskan secara langsung.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK