Orang yang Cepat 'Memahami Situasi' Biasanya Memiliki 7 Kemampuan Sosial Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernah bertemu seseorang yang baru masuk ruangan beberapa menit, tetapi langsung tahu suasana hati orang-orang di sana? Mereka bisa membaca kapan harus bicara, kapan harus diam, tahu siapa yang sedang tidak nyaman, bahkan mampu meredakan ketegangan tanpa terlihat memaksa.

Dalam psikologi sosial, kemampuan seperti ini sering dikaitkan dengan social intelligence atau kecerdasan sosial — yaitu kemampuan memahami emosi, dinamika, dan perilaku manusia dalam konteks sosial.

Menariknya, orang yang cepat memahami situasi bukan selalu yang paling cerewet atau paling ekstrovert. Banyak dari mereka justru terlihat tenang, observatif, dan tidak terlalu menonjol. Namun mereka memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), terdapat 7 kemampuan sosial yang biasanya dimiliki orang-orang seperti itu menurut psikologi.

1. Mereka Peka terhadap Bahasa Tubuh

Sebagian besar komunikasi manusia sebenarnya tidak terjadi lewat kata-kata. Nada suara, ekspresi wajah, gerakan tangan, arah pandangan mata, hingga cara seseorang duduk sering kali memberi informasi lebih jujur dibanding ucapan.

Orang yang cepat memahami situasi biasanya sangat sensitif terhadap sinyal nonverbal ini.

Mereka bisa menangkap hal-hal kecil seperti:

Senyum yang dipaksakan

Nada bicara yang berubah

Tatapan yang menghindar

Gerakan gelisah

Jeda sebelum menjawab