Kaya Antioksidan, Intip 7 Manfaat Konsumsi Daun Kelor di Pagi Hari

JawaPos.com - Daun kelor berasal dari tanaman Moringa oleifera yang dikenal luas karena kandungan nutrisinya yang melimpah dan berbagai manfaat bagi kesehatan.

Daun ini mengandung protein, serat, vitamin A, vitamin C, vitamin B, serta sejumlah mineral penting seperti kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium.

Sejumlah ahli menyebutkan bahwa mengonsumsi daun kelor pada pagi hari, terutama saat perut masih kosong, dapat membantu meningkatkan energi serta menjaga fokus selama beraktivitas.

Mengutip dari NDTV, terdapat tujuh manfaat kesehatan yang bisa diperoleh dari kebiasaan mengonsumsi daun kelor di pagi hari.

1. Kaya antioksidan

Daun kelor mengandung beberapa antioksidan kuat, yang bantu memerangi stres oksidatif sehingga mengurangi risiko keseluruhan penyakit kronis.

2. Sifat anti-inflamasi

Kelor mengandung isothiosianat, yang telah terbukti mengurangi peradangan dalam tubuh dan bermanfaat untuk kondisi seperti radang sendi.

3. Mendukung kesehatan jantung

Kelor dapat bantu menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung sehingga berpotensi mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

4. Pengaturan gula darah

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelor dapat menurunkan kadar gula darah sehingga bermanfaat untuk mengelola diabetes.

5. Kaya nutrisi