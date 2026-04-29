5 Tanda Anda Mengonsumsi Terlalu Banyak Gula dan Harus Segera Berhenti

JawaPos.com – Banyak orang menyadari bahwa mengonsumsi terlalu banyak gula memiliki banyak kerugian bagi tubuh.

Gula merupakan elemen penting dalam diet sehari-hari, tetapi penting untuk memperhatikan jumlah gula yang Anda konsumsi setiap hari.

Ketika Anda mulai mengonsumsi gula dalam jumlah besar, tubuh akan bereaksi dan menunjukkan tanda-tanda bahwa Anda harus berhenti.

Dilansir English jagran, berikut lima tanda bahwa Anda mengonsumsi terlalu banyak gula dan harus segera berhenti.

1. Selalu mengidam gula

Salah satu tanda yang paling halus adalah jika Anda terus-menerus menginginkan gula, maka Anda mungkin mengonsumsi terlalu banyak gula.

Asupan gula yang tinggi dapat membentuk siklus dan membuat Anda menginginkan lebih banyak lagi.

Konsumsi berlebihan ini dapat langsung menyebabkan lonjakan kadar gula darah dan tekanan darah, serta membuat tubuh Anda kekurangan nutrisi penting.

2. Kesehatan jantung