10 Manfaat Tertawa bagi Kesehatan Anda, dari Kurangi Stres hingga Perbaiki Suasana Hati

JawaPos.com - Tertawa bukan hanya reaksi terhadap humor. Namun juga seperti obat yang dapat memperkuat jantung, mengurangi stres, dan bahkan membantu tubuh melawan penyakit.

Tertawa adalah alat alami dan efektif yang memengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang.

Baik Anda menonton acara komedi, berbagi lelucon dengan teman, atau menertawakan kesalahan sendiri, tertawa dapat memberikan manfaat nyata.

Dilansir healthline, berikut 10 manfaat tertawa untuk kesehatan Anda.

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Tertawa menurunkan hormon stres kortisol dan meningkatkan jumlah sel imun serta antibodi yang melawan infeksi.

Hal ini meningkatkan respons imun, membantu melindungi terhadap penyakit.